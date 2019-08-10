蔡英文南下成立後援會 張善政：找溫暖、求討拍

2019-08-10 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



2020總統大選激烈，根據最新民調，鴻海創辦人郭台銘如果參選，將會領先蔡英文、韓國瑜，行政院前院長張善政表示，郭若參選對國民黨影響比較大；而今天蔡英文前往高雄成立8縣市牙醫後援會，張善政說，不管哪個行業裡面，支持藍綠的人都有，蔡英文就是在找溫暖、求討拍。

總統蔡英文今天前往高雄成立後援會，8縣市牙醫公會相挺蔡，展示醫界實力，張善政表示，不管哪個行業裡面，支持藍綠的人都有，蔡英文要在去年選出韓國瑜的高雄市，找一些夠綠的人支持，數字裡面絕對找的到，不會有太大的象徵意義，蔡英文就是在找溫暖、求討拍。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，如果2020總統大選只有藍綠2位候選人，民進黨的蔡英文支持度為37.8％，領先國民黨韓國瑜的32.8％有5個百分點。但若郭台銘、柯文哲、王金平3人合組白色力量聯盟競選2020總統，三人合體支持度將達33.9％，領先蔡英文的29.3％、韓國瑜的28.1％。