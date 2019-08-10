蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平

2019-08-10 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



總統蔡英文在臉書公布經濟成長率數字，台灣勇奪亞洲四小龍第一名，卻被前總統陳水扁打臉，認為數字不會說話，人民的感受最直接最真實，對此，行政院前院長張善政表示，蔡英文的政績數字都是粉飾太平，講好不講壞，很遺憾蔡英文居然用這種方式講自己政績。

張善政說，這件個案沒有深入了解，但這兩三年他一直觀察蔡英文端出來的政績數字，都是粉飾太平、講好不講壞，以今年上半年農產品輸出超過去年一整年來說，之所以增加那麼多，都是外銷輸出到大陸去，農產品有突飛猛進的成長是靠大陸，但蔡英文沒有講，他現在不相信蔡英文講的話，不是粉飾太平，不然就是數據不對、數據不完整、有誤導效果，很遺憾蔡英文居然用這種方式講自己政績，很讓人難過。