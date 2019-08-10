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蔡英文稱經濟成長四小龍第一 張善政：粉飾太平

2019-08-10 20:09聯合報 記者江婉儀╱即時報導

總統蔡英文在臉書公布經濟成長率數字，台灣勇奪亞洲四小龍第一名，卻被前總統陳水扁打臉，認為數字不會說話，人民的感受最直接最真實，對此，行政院前院長張善政表示，蔡英文的政績數字都是粉飾太平，講好不講壞，很遺憾蔡英文居然用這種方式講自己政績。

張善政說，這件個案沒有深入了解，但這兩三年他一直觀察蔡英文端出來的政績數字，都是粉飾太平、講好不講壞，以今年上半年農產品輸出超過去年一整年來說，之所以增加那麼多，都是外銷輸出到大陸去，農產品有突飛猛進的成長是靠大陸，但蔡英文沒有講，他現在不相信蔡英文講的話，不是粉飾太平，不然就是數據不對、數據不完整、有誤導效果，很遺憾蔡英文居然用這種方式講自己政績，很讓人難過。

蔡英文日前在臉書公布，根據主計處昨天公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41%）贏過韓國（2.1%）、香港（0.6%）、新加坡（0.1%），勇奪亞洲四小龍第一名，但前總統陳水扁打臉蔡英文，2018年地方選舉，蔡總統主打「改革牌」，在百工百業挺改革的全國各縣市大型演講會細數改革成果，曲高和寡，因為選民感受不到！最怕的是，蔡總統2020再談人民無感的統計數字。

總統蔡英文在臉書公布經濟成長率數字，台灣勇奪亞洲四小龍第一名，行政院前院長張善政...
總統蔡英文在臉書公布經濟成長率數字，台灣勇奪亞洲四小龍第一名，行政院前院長張善政表示，蔡英文的政績數字都是粉飾太平，講好不講壞，很遺憾蔡英文居然用這種方式講自己政績。記者江婉儀／攝影
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蔡英文張善政
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