談一芳風波 張善政：政府有智慧應把兩岸關係弄好

2019-08-10 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



一芳水果茶日前在香港「反送中」的敏感時刻，喊出「支持一國兩制」，讓許多台灣網友怒嗆抵制，行政院前院長張善政今晚受訪表示，不要太苛求業者，業者很無奈，如果政府真的有智慧，應該要把兩岸關係弄好，不要把壓力留在業者身上。

一芳水果茶因為喊出「支持一國兩制」，引起網民不滿，紛紛到臉書專頁表示要拒喝，加上有網友在PTT上分享臉書某粉絲專頁貼出的12家「挺一中」的台灣品牌手搖飲，加上日前發生的COCO都可，總計有13家，由於多為知名品牌，許多網友也分享該臉書專頁的貼文，也讓不少網友直呼「到底還有什麼可以喝？」、「拒喝這幾家手搖飲」。

行政院前院長張善政表示，要做大陸市場的生意，當然就必須配合大陸要求說的話，不要太苛求業者，「人在屋簷下，不得不低頭」，大陸這麼大的市場，大部分業者不可能放棄，如果兩岸關係和緩一點，業者不要涉入政治立場，就可以順利做生意。