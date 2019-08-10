若與郭對談 胡幼偉：將告訴郭與柯王合作遲早兵戎相見

2019-08-10 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



中國文化大學新聞系主任胡幼偉。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影 分享 facebook

中國文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書上，以應老友出題之名，為如何勸說郭台銘與韓國瑜合作獻策，他說，他會向郭台銘說，與柯文哲、王金平合作，就算選上總統，這兩人隨時在郭背後弄他一下，但做韓副總統八年，卻可藉韓之手一舉除去蔡英文、柯文哲、王金平等所有障礙，八年後再當總統，將是唯一的實力派大老。

他說，上午有一位老朋友傳訊息給他，說從歷史劇宮廷鬥爭權謀大戲的角度出發，如果郭願意與他秉燭夜談，在詭魅的氣氛下，他會怎樣勸郭與老韓合作？

對於這個「鬼問題」，胡幼偉說，既然有人出題，又在鬼月，他就模仿歷史宮廷劇的腳本，試著來講講看吧。他說，他會對郭說：

1. 跟柯或王合作，即使你老郭當選總統，還是有兩個野心份子常在身邊。而且，他們都是想當總統的人，會不會隨時背後弄你一下，你真能安心嗎？四年後，你想連任，他們也想出來選，哥仨是不是遲早要兵刃相見？

2. 跟老韓混，爭取做他的副總統，先幫助老韓穩穩當選。一來能搏得顧全大局、愛黨愛國的美名，二來可以做個有被授權做事的副總統；三方面來講，可以先藉韓之手，一舉除掉王、柯、蔡阿姨這三人，為自己在老韓卸任後選總統。清除未來可能的障礙或對手！老韓做總統的八年內，自然會解除國民黨所有老派人物的兵權，讓他們全部吿老還鄉，八年後，老韓一卸任，國民黨裡唯一大老實力派人物，只剩你老郭一人了，內部競爭對手，頂多只剩朱立倫一人。

但你若能做副總統，朱頂多只能做行政院長，在位階上，還是低你一級。只要你副總統做的有聲有色，貢獻卓著，八年後，在黨內初選中，還是佔優勢的。

3. 天命現在既然在老韓這邊，那就順天命而行，先做老韓的副總統，然後，在韓當總統的這八年內，以副總統身份，結交全台灣各地的政治實力角頭，並且利用這八年的時間，徹底了解台灣的政治官僚體系運做實務，也徹底了解台灣的各項問題真正關鍵所在，填補過去三十年來，對台灣內部人事物的認知空白，八年後當總統，才會做得更紮實、更有貢獻，人脈也更全面掌控。

4. 想想朱立倫，他為什麼初選輸了，卻對老韓臣服？很明顯，這一局，他知道自己時機還不成熟，不能硬幹，否則就沒有未來了。但你若硬幹，選不贏，而且揹一身罵名，朱等於就是藉韓之手，先除掉你老郭、老王、柯文哲、蔡英文等人。八年後，四面環顧，已無強人，這江山，就是他朱立倫的了！這是很明顯的事情。朱初選後支持韓，可以洗掉當年的換柱負評，從此，在邁向總統之路上，就不再老是被換柱卡住了！同樣不是真正對老韓服氣，為何朱可以忍？你老郭有想過嗎？你現在衝動硬幹，拉不下韓、毀了自己、為朱的未來鋪路，在謀略上，是最不智的舉動啊！

5. 政治，如果講謀略，那就要看得遠一點，不能只看眼前，更不能衝動硬幹，否則只會毀了自己、成全別人。八年，看似很久，一眨眼，也就過去了！老馬搞了八年，不是一晃眼也就結束了嗎？八年後，你老郭雖已76歲，但只要身體依然強健，頭腦也仍然清楚，八年後當總統，有什麼問題呢？雷根也是70歲才選總統的啊！老王幾歲了？人家現在還不是生龍活虎的嗎？你老郭八年副總統做得好，貢獻大，人脈也紮實了、政務法令規章也通透了解了，八年後選總統，當然就水到渠成；選上總統後，就成為台灣真正的唯一實力派大老了，那現在急什麼呢？

但胡幼偉最後調侃自己，這只是篇鬼月鬼文章而已！反正，老郭不可能跟他談話，就當做周末無聊的胡思亂想好了！