名嘴竟說大陸吃不起榨菜 黃智賢：認證腦殘才能存在

2019-08-10 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



台灣「名嘴」黃世聰在節目中說「他們連榨菜都吃不起」。 影片截圖 分享 facebook

財經名嘴黃世聰在政論節目上以一檔大陸的榨菜商品股價下跌，斷言大陸人吃不起榨菜，資深媒體人黃智賢今在臉書上驚嘆一聲，「唉呀！」

她說，台獨的腦殘媒體人最新的笑話是，大陸吃不起榨菜呢。對於這種等級的垃圾話，根本不必浪費生命辯駁，只需當成笑話梗就行了！

黃智賢說，在台灣的媒體界，似乎必須是認證的腦殘，才能被准許存在。可以獨，可以不統不獨，就是不准你統。唯一心智正常的，支持統一的節目夜問打權，只能被趕出電視。然後還要被腦殘的垃圾媒體人罵無恥。

她表示，台灣的媒體，不想被當成笑話，怕是很難。