陳菊、陳其邁在高雄為蔡英文拉票 暗酸新政黨和韓國瑜

2019-08-10 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁今天陪同尋求連任的總統蔡英文到高雄拉票，在鼓山區「小天地」文創空間與新手爸媽交流時，陳菊表示，50年來也沒有看過這樣的政黨戰國時代， 3、5人也說要組政黨；陳其邁則說，不用去中聯辦也可以守護台灣，不用爬樹也可以稅改，「正巧」高雄市長韓國瑜訪過中聯辦，也爬過樹。

陳菊和陳其邁全力為蔡英文拉票，都強調唯一支持蔡英文。

陳菊說，感謝過去12年來鼓山、哈瑪星居民對高雄市政府的支持，民眾也感受到哈瑪星和過去不一樣，這是過去的高市府團隊用心用力建設的成果，這麼好竹的市政，希望優質的市政能一棒接一棒，但要跟大家說抱歉，去年11月24日當時市長候選人陳其邁沒有接棒，讓優質的市政中斷，每一次回高雄，很多人一談起去年市長選舉就捶心肝。

她表示， 沒有關係，今年馬上又有新的選舉，這一場選舉是「很重要、很重要、很重要」的選舉，維護自由民主台灣主權的蔡英文能不能連任，全世界都在看台灣人要做什麼樣的選擇。

她接著說，今天可說是政黨戰國時代，50年來也沒有看過這樣，3、5人也說要組政黨；但不管是不是春秋戰國時代， 唯一對台灣民主發展的過程付出血汗努力，要給民主進步黨最大溫暖，請大家政黨票支持民進黨，總統支持蔡英文。

陳其邁表示，前天到甲仙小林村參加八八追思音樂會「一起回家，好嗎？」他說「正在回家的路上！」高雄是他的故鄉

，「我們不用去中聯辦也可以守護台灣，對不對？不用爬樹也可以稅改，對不對？」也可以把小朋友的托育、幼教辦得好好的。