UH-1H再輸出 巴拉圭總統秀我最新援贈反恐軍備

2019-08-10 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）昨天透過臉書和推特披露，巴國武裝部隊自中華民國（台灣）政府接收兩架UH-1H直升機和30輛檢修妥當的悍馬車，將作為反恐和打擊毒品與反走私任務之用。

國防部表示，這項援贈案是配合外交部作業；外交部則指出，這是是國防部經過整修的國軍裝備，有助加強我國與友邦的關係。