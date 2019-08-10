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蔡英文：台商今年回台投資超過5000億 高雄就有1380億

2019-08-10 13:49聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

總統蔡英文上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤、管碧玲等人陪同參拜高雄文武聖殿，受到百餘民夾道歡迎，還有民眾舉牌「給我小英其餘免談」。蔡英文在參拜後，也向在場民眾強調政府執行三年有成，包括8月加碼補助2到4歲幼兒托育費、增加長照費用，尤其強調政府不亂花錢，22年來首度要編平衡預算，不用再借錢。

蔡英文今天近午到文武聖殿參拜後，就向民眾談政府這三年來的執政成果，她首先詢問在場民眾在今年5月繳稅是否覺得少繳很多？這次是有史以來規模最大的減稅，在場民眾拍手叫好。

蔡英文接著說，今年8月起所有托兒費用全部降，2到4歲幼兒，如要在家自己帶小孩或送私立幼兒園，政府每月補助2500元，如送公立幼稚園，就沒有學費，雜費加起來一月不會超過2500元。

蔡英文說，政府會逐年增加公立幼稚園，到2024年，公立幼稚園要增加到3000班，讓更多人可以抽到公立幼稚園。

蔡英文說，再過一陣子會公布長照3.0版，加碼照顧老人家，政府一年要投資300到400億元照顧老人家。

談到財政，蔡英文說，過去兩年來，政府預算都有結餘款，就是說預算要花的錢有省下來，錢都花在刀口上，政府花錢很小心，她再強調，今年要編下年度的預算時，22年來第一次編了平衡預算，就是歲入和歲出是打平的，政府不用再借錢。

最後，蔡英文強調，台商今年以來也一直加碼投資台灣，今年一月到目前為止，已投資超過5000億元，光在高雄就投資1380億元。　

總統蔡英文今天在高雄說，22年來政府明年首度編平衡預算，即明年歲入歲出打平，政府...
總統蔡英文今天在高雄說，22年來政府明年首度編平衡預算，即明年歲入歲出打平，政府不用再借錢。記者謝梅芬／攝影
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總統蔡英文今天上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤等...
總統蔡英文今天上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤等人陪同參拜高雄文武聖殿，受到百餘民夾道歡迎。記者謝梅芬／攝影
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總統蔡英文今天上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤等...
總統蔡英文今天上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤等人陪同參拜高雄文武聖殿，受到百餘民夾道歡迎。記者謝梅芬／攝影
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總統蔡英文今天上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤等...
總統蔡英文今天上午11點30分由行政院副院長陳其邁、立委趙天麟、許智傑、李昆澤等人陪同參拜高雄文武聖殿，受到百餘民夾道歡迎。記者謝梅芬／攝影
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總統蔡英文今天近午到高雄市鹽埕區文武聖殿參拜。記者謝梅芬／攝影
總統蔡英文今天近午到高雄市鹽埕區文武聖殿參拜。記者謝梅芬／攝影
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蔡英文台商
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