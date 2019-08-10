名嘴稱「大陸人吃不起榨菜」 藍議員促NCC管管發言

2019-08-10 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



財經名嘴黃世聰日前在政論節目「關鍵時刻」說出驚人之語：「大陸人現在連榨菜都吃不起」，引發兩岸網友熱議，一度成為微博熱搜排行榜第一名。大陸網友戲稱，「嚇得我趕緊去買包榨菜炫一下」、「別說了，我都在啃樹皮了」。

黃世聰說，「大陸人吃泡麵一定要配榨菜，但最近一段時間他們連榨菜都吃不起了」，中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層過著不錯的日子，因為吃泡麵配榨菜，但涪陵榨菜最近股價大跌、業績大壞，因為他們連榨菜都吃不起。

黃世聰昨天在臉書自嘲，「請叫我榨菜哥或榨菜聰，我在關鍵時刻講的視頻已經成為中國大陸大熱門，居然還登上微博熱搜第一名，在此對於涪（音同福）陵榨菜，本人保留廣告費追訴權。」「講錯涪陵發音，本人也表達歉意，對於各位中國網友對我的攻擊、取笑，這裏是台灣，我也不會封鎖誰，歡迎大家來看我的FB丶IG或粉專，也歡迎大家留言表達意見，如果視頻讓大家覺得開心，希望能夠在目前緊張的兩岸關係中舒緩一下氣氛。要寄榨菜給我的，謝謝大家的好意」。

不過，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書貼文，大陸朋友吃不起榨菜？這是「囈語」嗎？大陸是經濟環境變好，所以改變飲食習慣？還是窮的連榨菜都吃不起？「我想，連川普都沒有搞錯！」

游淑慧說，之前她在成都看到貢茶、一芳等台灣手搖飲品牌，在大陸的售價是14、16元、18元人民幣，但年輕人買起來還是毫不手軟，怎麼會吃不起一包2塊多的。

她說，NCC不要「該管的不管」；各種在電視上公開的「三白發言」（白痴+白目+白賊），還是管一下吧？「真怕，哪天我們都被騙笨！唉，別用偏執或無知去羞辱別人！」