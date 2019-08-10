邀紙風車到台中演4場次 洪慈庸：努力讓藝文表演延續

2019-08-10 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



紙風車劇團因場地租借問題，取消本周末在台中的公益演出。時代力量立委洪慈庸今天表示，過去每年都有在選區舉辦，未來將持續努力讓藝文表演延續，她已邀請紙風車預計4場次到潭子、大雅、神岡、后里來演出，後續將持續協調，讓小朋友擁有最好的資源、看到最好的表演。

洪慈庸指出，日前紙風車宣布跳過台中演出，服務團隊也接到許多爸爸、媽媽與小朋友的反應，希望紙風車繼續到台中演出，所以她向紙風車表示爭取，第一協調階段確保不要跳過台中，接下來幾個月，已分別邀請紙風車、卡車到潭子、大雅、神岡、后里來演出，預計4場次為9月28日神岡場在神岡國小、10月26日后里場、11月23日潭子場、12月15日大雅場，3場場地確認中。

洪慈庸提到，紙風車執行長李永豐說「一生從不中立，全都倒向孩子。」讓她相當感動。她認為，「政治要讓孩子有更好的未來，讓孩子在社會有更好的資源與歡笑」，自己相當重視孩子的藝文教育，每一年都會邀請紙風車來到選區演出，並找民間企業共同來支持，因選區非都會型區域，藝文資源相對缺乏，她持續協調讓過去沒有的資源進到潭雅神后，未來也會持續，讓小朋友擁有最好的資源、看到最好的表演。