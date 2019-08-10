發文要同仁有禮貌 大學姐林筱淇：我也被投訴過

2019-08-10 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市府觀光旅遊局訂定「公務倫理實施計畫」，加強觀旅局員工的公務倫理觀念，提升禮貌及改善員工態度，以建立好禮及敬業態度的工作環境。8月6日發文後，引發局內議論紛紛。觀旅局長林筱淇表示，因為她也被同仁投訴沒跟對方打招呼，因此該局人事主任提出倫理規範供參考，只是「友善提醒」，不會處罰。

觀旅局訂定「公務倫理實施計畫」，內容提到為了強化禮貌及態度，觀旅局員工應有的基本禮貌行為：一：微笑、注目、打招呼；二：你好、早安、明天見；三：請、謝謝、對不起；四：拱手、握手、Give Me Five；五：尊重、關懷與祝福；另要求員工廉潔不受賄及依法行政等。

觀旅局長林筱淇表示，這幾個月來，陸續有同仁及主管提出局內有部分同仁平時較沒打招呼習慣，她本來不以為意，未料有同仁跟他說，局長也被抱怨過，看到同仁沒打招呼。讓她嚇了一跳，認為給同仁的感覺不好。