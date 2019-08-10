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白色力量PK！牙醫師挺小英 柯P醫界影響力鴨子划水

2019-08-10 11:34聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

2020總統大選激烈，蔡英文總統今天南下高雄出席「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，頗有向台北市長柯文哲展示醫界實力的意味。

實際上，台大外科醫師出身的柯文哲，一向在醫界實力雄厚，但隨著柯的親中形象，不少昔日老戰友都出來反柯，日前台灣民眾黨創黨大會也僅柯文哲的恩師、亞東醫院前院長朱樹勳，以及愛徒許立民等人出席。

台灣民眾黨發言人林珍宇表示，當天是民眾黨籌備會議的創黨會議，其實不是成立大會，確實沒有廣邀各界參與，並不代表醫界就不挺柯，對於蔡英文成立南台灣牙醫界後援會也表示尊重。

醫界出身的柯文哲，不僅是許多年輕外科醫師的偶像，也深受不少醫界大老青睞，2014年參選時，由前衛生署副署長陳時中帶領7院校的牙醫系校友會成立牙醫師後援會，仁濟醫院主治醫師、台灣國家聯盟總召吳樹民等人也出面力挺，可謂「醫光」熠熠。

不過，隨著柯文哲「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」言論，讓不少獨派失望，醫界挺柯聲浪也出現分歧，不少挺柯的醫界大老也和柯漸行漸遠。2018年時，因選情告急，柯文哲陣營再度成立醫師後援會，當時僅33位醫界人士到場發聲支持，相較於2014年的盛況，衰減不少。

本周台灣民眾黨創黨成立大會，距離台大醫院相當近，不過出席醫師不多。黨內人士直言，醫界其實也分政黨、統獨路線，許多人基於政黨色彩考量，不方便公開支持柯文哲，再加上柯文哲至今也沒有宣布要參選2020，醫界未大動作出席力挺並不令人意外，但柯是醫界出身，怎麼樣都有一定的實力。

台北市長柯文哲（中）組黨，在醫界影響力不容小覷。 本報系資料照片
台北市長柯文哲（中）組黨，在醫界影響力不容小覷。 本報系資料照片
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柯文哲醫師牙醫
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