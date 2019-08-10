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藍反帶職參選修法 徐永明：台灣最不要臉就是國民黨

2019-08-10 11:10聯合報 記者周佑政╱即時報導

時代力量立委徐永明日前表示，立法院新會期開議，時力將正式提案修法禁止「帶職參選」；這項提案被認為劍指帶職參選總統的高雄市長韓國瑜國民黨立院黨團已表明不會支持。對此徐永明今天表示，國民黨不要蒙蔽良知，「帶職參選」只有壞處，推修法別讓人民當冤大頭。

徐永明在臉書表示，「台灣朝野各政黨最不要臉的就是國民黨！」針對不「帶職參選」規範，民進黨很多現任公職馬上就會遇到抉擇，但民進黨團至少表示修法可討論。

徐永明表示，「而柯文哲市長這個總統潛力股」」，也自知「帶職參選」很困難，鐵打的身體也會累，哪有可能兼顧市政？只有國民黨著眼政黨利益，頑強抗拒修法，為了自家人選蒙蔽良知，政治道德淪喪。

他說，何況，韓國瑜可否答應過上億選舉補助款會分給國民黨，不然國民黨委員一味幫著韓國瑜護航是護心酸的？「帶職參選」一來對不起原職位的選民託付，選上選不上都成備胎；二來讓壞心政客藉此法律漏洞，大賺選舉財，人民繳納稅錢當冤大頭。

徐永明表示，本屆國會已剩最後一會期，國民黨委員應讓所剩不多的良心發揮，要就叫韓國瑜快辭職，不然多幫人民發聲推修法，別讓國民黨在台灣政治史上臭不可聞。

時代力量立委徐永明。圖／本報系資料照片
時代力量立委徐永明。圖／本報系資料照片
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