藍反帶職參選修法 徐永明：台灣最不要臉就是國民黨

2019-08-10 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



時代力量立委徐永明日前表示，立法院新會期開議，時力將正式提案修法禁止「帶職參選」；這項提案被認為劍指帶職參選總統的高雄市長韓國瑜，國民黨立院黨團已表明不會支持。對此徐永明今天表示，國民黨不要蒙蔽良知，「帶職參選」只有壞處，推修法別讓人民當冤大頭。

徐永明在臉書表示，「台灣朝野各政黨最不要臉的就是國民黨！」針對不「帶職參選」規範，民進黨很多現任公職馬上就會遇到抉擇，但民進黨團至少表示修法可討論。

徐永明表示，「而柯文哲市長這個總統潛力股」」，也自知「帶職參選」很困難，鐵打的身體也會累，哪有可能兼顧市政？只有國民黨著眼政黨利益，頑強抗拒修法，為了自家人選蒙蔽良知，政治道德淪喪。

他說，何況，韓國瑜可否答應過上億選舉補助款會分給國民黨，不然國民黨委員一味幫著韓國瑜護航是護心酸的？「帶職參選」一來對不起原職位的選民託付，選上選不上都成備胎；二來讓壞心政客藉此法律漏洞，大賺選舉財，人民繳納稅錢當冤大頭。