明年選戰不好打 綠委動起來拚連任也盼總統加快步調

2019-08-10 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



明年大選剩五個多月，蔡英文總統目前仍以國政優先，蔡英文全國競選總部預計最快10月底成立，總統「選戰模式」屆時將正式啟動。民進黨立委普遍認為明年選舉「不好打」，早已「動起來」，除替自己拚連任，也要替蔡固樁。黨內立委認為，蔡總統應多下鄉與民眾互動，整體選戰步調也要再加快。

蔡英文競選連任團隊大致成形，主要「操盤手」為行政院前副院長林錫耀，民進黨前秘書長洪耀福負責選戰決策，民進黨中常委沈發惠主責組織工作，文宣則由文總秘書長林錦昌統籌。黨中央也派出18位同仁進駐競總幫忙，包括黨副秘書長郭昆文、林飛帆都將協助組織與文宣工作。

力拚總統連任，據了解，蔡英文平日仍將以國政優先，周末則會赴各縣市進行產業參訪或參拜廟宇，透過下鄉行程宣傳與視察政府3年多來的施政成果，也能拉近與民眾的距離。

蔡英文今南下高雄拜廟，並參訪新興的文創景點「小天地Skyland」。民進黨籍的高雄立委也同步號召「英粉」來替蔡加油。各式挺蔡英文的民間社團也開始集結，例如牙醫界將成立北中南三區總統大選競選後援會，南部八縣組成的南台灣牙醫界蔡英文連任後援會今成立，蔡也會自出席致意。

民進黨立委私下表示，蔡英文的支持度自年初開始迅速回溫，現在要繼續「保溫」，雖然蔡總統平常以處理國政為優先，但距離選舉愈來愈接近，選戰的步調應該再加快，多到各縣市走動，除可適時宣揚政績，下鄉時通常會有地方人士及民意代表作陪，對整體立委選情也有加分效果。