「台灣人差遠了」 施明德贊同郝柏村這段話

2019-08-10 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



前總統馬英九任內，因為洪仲丘案，將平時軍審制度凍結。對此，行政院前院長郝柏村在日前發表的回憶錄中批評，這完全摧毀軍事領導的根基。民進黨前黨主席施明德昨晚也在臉書貼文表示，認同郝柏村此觀點，並說，「一味討好年輕人換取選票，不是真愛台灣，不配做國家領導人。」

施明德表示，「愛台灣」是解除戒嚴沒有危險後，臺灣人最流行的口號，但如果喊口號就能創造一個國家或捍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。

施明德說，為了推翻蔣家獨裁政權，結束外來殖民統治，16歲就決定將來去唸軍校，「這麼多年來我無法理解，近30年來，幾乎所有主張台灣獨立或認為台灣已經獨立的人，經常也正是逃避兵役，和反對徵兵的人」。施明德指出，這些人甚至導致廢除軍法制度，使軍紀幾乎蕩然。

施明德表示，以色列人在耶路撒冷的閙區，年輕男、女兵把衝鋒槍平放在雙腿上和朋友共進午晚餐，70年來，天天如此，代代如此，「台灣人差遠了」。