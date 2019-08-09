韓國瑜臉書留言讚柱姊：巾幗不讓鬚眉 狹路相逢勇者勝

2019-08-09 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱把戶籍遷到台南市立委第六選區，希望國民黨徵召她參選，挑戰現任立委王定宇。高雄市長、國民黨總統提名人韓國瑜這兩天雖未對外表示看法，不過他今天在洪秀柱的臉書上留言，稱讚洪秀柱巾幗不讓鬚眉，希望國民黨有更多「英雌豪傑」跳出來挑戰艱困選區。

韓國瑜今天由競選辦公室發言人何庭歡對外說明，自己未受訪，他後來改在洪的臉書上這樣留言「 洪主席巾幗不讓鬚眉！所謂狹路相逢勇者勝，希望我黨有更多英雌豪傑跳出來挑戰艱困選區，齊心協力重返執政！一起為中華民國、拼了！」

台南明年增一席立委，多一個選區，王定宇的選區原來是第5選區，3年多前他在此選區拿下15萬3553票，得票率72.04%，是全國得票數最高的立委，今年因選區調整，增一個選區，王改到第6選區參選。