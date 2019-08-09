施明德：一味討好年輕人換選票 不配做國家領導人

2019-08-09 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院前院長郝柏村近日出版「郝柏村回憶錄」，新書中批評前總統馬英九任內為安撫士兵禁閉死亡案，一夜廢除軍法制度，並任由義務兵役制被破壞，犯了違背軍事專業的重大錯誤。民進黨前主席施明德今天在臉書表示，「老將軍回憶錄中的批判，值得掌權者深省並作出改變。」

施明德並表示，一味討好年輕人換取選票，不是真「愛台灣」，不配做國家領導人，「這樣被縱容、呵護的新世代，也不配做台灣未來的主人翁」。

施明德在這篇【「告別世界之旅」省思之一】貼文中表示，「愛台灣」是解除戒嚴沒有危險後，台灣人最流行的口號，「如果喊口號就能創造一個國家或悍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。」

施明德說，為了推翻蔣家獨裁政權，結束外來殖民統治，他16歲就決定將來去唸軍校，「這麼多年來我無法理解，近30年來，幾乎所有『主張』台灣獨立或『認為』台灣已經獨立的人，經常也正是逃避兵役，和反對徵兵的人。他們甚至導致廢除軍法制度，使軍紀幾乎蕩然⋯⋯。」