府方回應港人入台提案 會依港澳條例及相關規範處理

2019-08-09 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



對香港民眾來台相關權益，總統府發言人丁允恭表示，對於香港民眾來台相關權益的保障，政府將會依香港澳門關係條例及其相關辦法規範，妥善處理。

有香港民眾發表給蔡英文總統的公開信，希望促成台灣落實「港人入台提案」，讓對香港民主現況失望的香港民眾，能在台灣有安身之處。

丁允恭代表總統府發表立場。丁允恭說，支持香港人民對民主自由的追求是政府一貫立場，呼籲港府能回應民眾的期待，讓香港社會早日回歸平靜。對於香港民眾來台相關權益的保障，政府將會依香港澳門關係條例及其相關辦法規範，妥善處理。