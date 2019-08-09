【即時短評】柱姐南征 「韓流」與「洪流」合流？

2019-08-09 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱已遷戶籍到台南，準備參選立委，挑戰民進黨鐵票區。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 國民黨前主席洪秀柱遷移戶籍，有意參選台南市第六選區立委，為立委選舉投下震撼彈。洪秀柱頂著「前黨主席」身分，讓人聯想到民進黨前主席黃信介1992年參選花蓮立委的「元帥東征」。相隔27年的「柱姐南征」，不但直接衝擊立委選舉，對總統選舉陷入整合困境的國民黨也將產生影響。

洪秀柱投入台南立委選舉消息一出，不少藍營人士極為振奮。但自己陣營說得不準，對手陣營的判斷更有參考價值。前民進黨籍台南市議長郭信良以「原子彈」級實力形容洪秀柱參選，「尤其台南藍綠已經呈五五波，若氣勢被炒熱，民進黨一不小心恐怕會潰堤」。

不過，相對於綠營人士開始憂心，國民黨中央今天反應卻「異常冷靜」。國民黨組發會主委李哲華雖表示敬佩洪的愛黨情懷，但是否徵召，「已責成台南市黨部審慎評估」。對於這樣一位重量級參選人，黨中央的「官式反應」讓人感受不到全力求勝的熱情。

國民黨備戰明年總統大選，目前陷於整合困境，黨中央難辭其咎。如今「柱姐南征」雖給黨中央再出難題，卻是良性刺激，如果黨內都有像洪秀柱「不怕輸，將來就會贏」的豪情，有更多資深、大咖投入艱困選區，開疆闢土，何必擔心陷入難以整合的泥淖？

對於國民黨大咖投入艱困立委選區，有民進黨立委強調「著重新生代培養」，而非「老將親征」。深耕選區固然是長久之計，但若要全力搶攻席次，就該展現氣勢。不管藍綠，培養新生代都不能成為老將「怯戰」的藉口。

明年除了總統大選，立委選舉也是關鍵一役。先前藍綠各自說要過半，不免流於喊話，如今不但多了「台灣民眾黨」瓜分席次，又有大咖投入而出現指標選區，就算南部「水裡撈起來的魚都是綠的」，諒民進黨也不敢大意，就怕去年九合一選舉「韓國瑜效應」再現，「韓流」換成「洪流」，以及總統與立委選舉「合流」。