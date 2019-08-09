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扁打臉蔡：人民感受最真實

2019-08-09 22:39聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

前總統陳水扁打臉總統蔡英文的經濟成長說法，強調數字不會說話，人民的感受最真實。圖...
前總統陳水扁打臉總統蔡英文的經濟成長說法，強調數字不會說話，人民的感受最真實。圖／翻攝陳水扁臉書
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總統蔡英文在臉書表示台灣第二季經濟成長率贏過韓國香港、新加坡，勇奪亞洲四小龍第一名。但前總統陳水扁昨在臉書PO文表示，蔡總統沒有說新加坡、香港、韓國的國民所得都在台灣之上，且台灣今年全年成長率行政院主計總處預估2.19%，是3年來最低。

蔡總統本月1日在臉書表示，根據行政院主計處7月31日公布的第二季經濟成長率，台灣成長2.41%，贏過韓國的2.1%、香港0.6%和新加坡的0.1%，勇奪亞洲四小龍第一名。8月7日再貼文，22年來中央政府總預算都是編列赤字預算，明年度終於達到中央政府總預算案編列為「平衡預算」的目標。

陳水扁在臉書上說，政府施政好壞，人民的感受最直接，也最真實，數字本身不會說話，如同神明也是不講話，「博杯」、籤詩都是人在說。

陳水扁認為，蔡總統說第二季經濟成長率亞洲四小龍第一，固然可喜，可是蔡沒說的是，新加坡、香港、韓國的國民所得分別為6萬美元、5萬美元、3萬美元，台灣是2萬5000美元。蔡只說今年第二季經濟成長率，沒說的是2019年主計總處預估成長率2.19%，是3年來最低，蔡執政4年平均的GDP不會超過2.5%，比前總統馬英九8年平均2.8%，他執政8年平均4.8、4.9%都低。

韓國香港陳水扁蔡英文亞洲四小龍
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