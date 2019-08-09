洪秀柱衝擊有限 綠委點名「他」下來選比較有用

2019-08-09 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱準備參選台南市第六選區立委，現任民進黨立委王定宇今天表示，洪秀柱是可敬的對手，第六選區不單對藍營是艱困選區，對他而言，每場都是硬仗，沒有所謂輕鬆的選戰。民進黨立委許智傑表示，洪挑戰艱困選區勇氣可嘉，但恐怕對選情能帶來的影響有限，還說「若今天是朱立倫下來選，情況就不一樣了」。

王定宇表示，洪秀柱雖然尚未被國民黨中央正式徵召，但任何人參選，他都歡迎，也尊重國民黨在該區提名策略。王定宇說，「對我來講每一場選舉，面對每一場選戰，都是艱困選區，都不敢放鬆」，身為立委，每天一直在努力爭取地方發展，「歡迎任何一位對這地方有興趣的人來走走看看、多了解，然後彼此進行一場良性競爭」。

王定宇也指出，距離大選僅剩5個月，選戰話題仍會圍繞在總統大選，立委選舉最終還是回歸地方服務與發展基本面，「市民的服務、地方的發展、台灣的永續才是天天面對的課題」。

同為台南地區民進黨立委的葉宜津表示，認同王定宇提出立委選戰仍著重在勤走基層、協助地方發展的說法，「尤其台南選民對這一塊又特別重視」。葉宜津說，台南選民對空降的候選人接受度普遍不高，洪秀柱雖然擁有全國高知名度，未來在接觸藍營支持者會較為容易，但洪和台南無淵源，反觀王定宇深耕該區多年，因此，並不認為洪秀柱會為打亂台南選情。

民進黨立委羅致政也表示，不認為洪能帶動藍營台南市立委選情。羅致政指出，洪秀柱無論是否要扮演藍營在台南的母雞角色，影響力都沒有外界想的那麼大，「洪過去的選區在北部，且是相對好選的舒適選區，一下子要挑戰艱困選區，對於選情的影響仍有待觀察」。他表示，仍看好王定宇出線。