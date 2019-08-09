紙風車重回台中 洪慈庸宣布4場次

2019-08-09 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量立委洪慈庸宣布紙風車在台中演出4場次。圖／取自洪慈庸臉書 分享 facebook

在全國各地進行公益演出的紙風車兒童劇團，原預計10日及11日擬在台中演出，卻傳出遭到台中市政府以「政治立場」為由刁難，不准公所協助、也不准學校提供場地給紙風車劇團使用，紙風車因此決定未來演出都跳過台中，引發各界譁然。但今日晚間，時代力量立委洪慈庸在臉書宣布，將邀請紙風車陸續到潭子、大雅、神岡、后里做四場演出的消息，正式宣告紙風車重回台中。

紙風車執行長李永豐日前在臉書上PO文表示，13年來下鄉演出給孩子看，不只是公益演出更是「共益」演出，強調這些演出都是學校、公所合作努力一起完成。台中市長盧秀燕也出面致歉，表示中間溝通有誤會，希望能夠化解，李永豐日前表示，雖然接受盧秀燕的道歉，但仍暫不去台中演出。

但今日晚間，時代力量立委洪慈庸在臉書表示，紙風車回台中了。她說，「自己的紙風車自己救」，將邀請紙風車陸續到潭子、大雅、神岡、后里做四場演出。

洪慈庸說，前幾天紙風車執行長李永豐說的「一生從不中立，全都倒向孩子」這份心情不會被謠言詆譭打敗，也不該被糟蹋，兒童公益演出的價值，如果台中市政府看不到，她會讓孩子看到。

洪慈庸也貼出一張場地勘察的照片表示，今天下午前往神岡場的預定舉辦地點神岡國小拜訪校長，很高興紙風車的兒童公益演出，校長歡迎、在地里長也支持。洪說，非常歡迎台中原定場次被取消的朋友，帶小朋友一起來看表演。

洪慈庸邀請紙風車預計場次為，9月28日神岡場在神岡國小舉行，而10月26日后里場、11月23日潭子場、12月15日大雅場則場地未定。