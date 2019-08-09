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廢印花稅要地方埋單？ 費鴻泰批民進黨有違憲之虞

2019-08-09 15:39聯合報 記者楊正海╱即時報導

行政院近日倡議廢除「印花稅」，理由認為印花稅是不合時宜的稅制；國民黨立委費鴻泰今在臉書指出，但國際間如日本現仍有印花稅制存在，可見印花稅的廢除決策應小心謹慎。蔡政府應要綜合考量國情、課徵的必要性等等，不能為了某些特定團體的利益，不經評估就政策買票。

費鴻泰指出，中央政府的政治腐敗造成的經濟蕭條，要由地方政府埋單，此作法合理嗎，他這幾天到選區參加活動，不少人對「廢除印花稅」表示無法認同。

費鴻泰說，依《財政收支劃分法》規定，印花稅的稅收全屬直轄市及縣市財源。台北市財政局8月7日發新聞稿以「行政院決定廢除印花稅，台北市政府強烈表示反對」為題，表示107年度全國印花稅收入約121億元，台北市占49億元，行政院說廢就廢勢必衝擊地方財政；其他地方政府，也紛紛提出反對廢止「印花稅」。

費鴻泰表示，行政院應依據《財政紀律法》規定，在未事先籌妥經費並立法明定彌補資金的來源之前，不得廢止印花稅。近日遭逢地震、颱風，對於地方多有損失，修復經費本就不足，若再加上印花稅廢止，無疑雪上加霜。

此外，地方政府多有財政困難以及負債的問題，印花稅的課徵對於地方政府來說是一個重要的財源，若停止課徵將對地方財政造成重大的危機。另外，依據憲法第110條的規定廢止印花稅，也已侵犯了縣財政及縣稅自治權，實有違憲之虞。

國民黨立委費鴻泰(右一)。圖／費鴻泰提供
國民黨立委費鴻泰(右一)。圖／費鴻泰提供
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