極端氣候成常態 審計部：應提高水利設施防洪標準

2019-08-09 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



全球極端氣候頻傳，台灣地區旱雨季節差別也日益明顯。審計部調查發現，行政院2005年7月核定的「易淹水地區水患治理綱要計畫」中，縣市管區域排水治理原則下的治水工程防洪標準，已不敷現況防洪需求，應有所調整。

審計部表示，現行防洪工程要求以10年重現期頻率洪水，以及25年重現期頻率洪水不溢堤為標準施作，可容受雨量估計可達每24小時250mm至300mm防洪目標水準。

但以台南市為例，審計部調查發現，即使2010年至2018年已投入229億元治水，但歷年來只要遭逢颱風或豪雨，淹水情形仍層出不窮。

審計部舉例，去年8月22日因熱低壓北抬降下豪雨，當時台南市各區24小時降雨量都超過400mm，遠高於防洪標準。其中還有7行政區24小時降雨量達700mm，已是防洪標準值近3倍，六甲區更1小時降雨就達92mm，造成全市半數以上行政區大淹水。

審計部表示，全球氣候變遷現象顯著，台灣地區水環境變化快速也難以預測，極端氣後造成的強降雨頻率與雨量，已非原設計的防洪設施標準能因應，相關單位應研究提高防洪標準或有效改善措施，否則未來全台恐淹水、積水事件恐成常態。

審計部指出，中央及地方政府為防範水患，已編列大筆預算長期推動治水工程，但近年來仍因颱風、豪雨，造成部分地區淹水，台灣地區水環境變化已達難以預測程度，政府應積極因應極端氣候的強降雨問題，創造與水共存環境。