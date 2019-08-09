3年防洪、前瞻 審計部：台南新北等五縣市缺失多

2019-08-09 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



為改善全國各縣市防洪應變力，中央政府推動2016至2018年流域綜合治理計畫，部分縣市還搭配前瞻基礎水環境建設，以大筆預算改善防洪軟硬體。但審計部訂7指標調查，台南、新北、宜蘭、彰化與嘉義市5縣市缺失仍多。

審計部要求各縣市政府應對相關共同性缺失予以檢討改進，也要求經濟部應輔導有缺失縣市改善，並督導考核預算編用情形，並作為後續編列計畫補助參考。

審計部經各地審計處調查發現，近3年來各縣市政府推動中央流域綜合治理計畫與前瞻基礎建設水環境「水與安全」改善工程後，各縣市政府防洪治水能力，除澎湖與連江兩縣市外，其餘20縣市在相關防洪工程與管理上，均有若干缺失。

其中，桃園、台中、台南、宜蘭、彰化、屏東、雲林、嘉義縣市與花蓮等10縣市，防洪治理預算執行率偏低。新北、台南、高雄、新竹縣、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣市、屏東、台東等11縣市，被審計部認定工程執行進度欠佳。

新北、桃園、台南、高雄、基隆、宜蘭、新竹縣、彰化、南投、嘉義縣市、屏東、花蓮與台東等14縣市，審計部認為，對已完工的水利建設未確實登帳管理。

新北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、彰化、南投、雲林、嘉義縣、屏東與台東12縣市易淹水地區，未落實抽水站與抽水機組維護，未建置防災社區，或是於汛期前未完成社區防災演練。

新北、桃園、台南、台中、高雄、宜蘭、新竹縣、苗栗、彰化、嘉義縣市、屏東、金門等13縣市，審計部認定未辦理河川或區域排水計畫等措施。新北、高雄、宜蘭、新竹縣、苗栗、南投與花蓮等7縣市，尚未制定自治排水審查作業規定。

台北、新北、桃園、台南、高雄、基隆、宜蘭、新竹市、彰化、南投、雲林、嘉義縣、花蓮、台東與金門等15縣市，審計部認為、未依規定管理工程期程與施工品質。

彙整上述7治水工程指標缺失，台南、新北、宜蘭、彰化與嘉義市5縣市缺失最多。