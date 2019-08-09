柯組黨挺郭台銘選總統？ 藍：只是賭「那個人」不選

2019-08-09 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



總統大選選情混沌，台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘是否合作受到關注。國民黨黨務人士分析，柯文哲一直釋放不會選總統聲音，從心理學角度看，每天嘴巴說不想選的人，才是最想選的那個，柯文哲怎可能不選總統。

黨務人士說，柯文哲一開始就是台灣民眾黨唯一母雞，嘴巴說總統要讓別人選，只是在賭那個人可能不會選。從長遠角度來講，柯選擇現在成立政黨，就是要利用他現在還有點實力凝聚支持，為以後做準備。

民眾黨組黨後，對於立委選舉選情是否造成衝擊，這位人士表示，看柯文哲提什麼人再說，現在連對手是誰都不知道，無法評估輸贏。至於不分區立委的政黨票得票情形，會跟總統選舉連動，民眾黨要衝高選票，就要柯文哲選總統，柯文哲吸納選票實力，就可回饋到政黨票。若柯不選，要支持者投民眾黨就會遭遇考驗，這個情形從今年初台北市立委補選就可看出來。

這位人士說，柯文哲的民眾黨剛創黨，現在又在炒作郭柯結盟，聲量會比較高，但又不是這個星期六就要投票，民眾黨對立委選情影響還言之過早，對藍綠都一樣，現在正規軍就是依自己節奏，按部就班去做一些事，每天吆喝也沒用。

他指出，現在要維繫一個政黨更難，就像民間蓋廟要花筆錢，營運還要有信徒不斷供奉支持。現在謠言很多，由於柯文哲在兩大黨總統初選期間，嘗過被邊緣化滋味，現在當然每天炒作，但若要不讓民眾黨被邊緣化，柯最後還是要選總統。