親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中颱利奇馬襲台
總統大選觀測站
韓國瑜競選起跑
柯文哲組民眾黨
政治
軍事
綜合

利奇馬轉中颱持續減弱 最快今深夜解除陸警

楊金龍首獲央行總裁A級評比 今加班稱「還有進步空間」

柯組黨挺郭台銘選總統？ 藍：只是賭「那個人」不選

2019-08-09 13:54聯合報 記者周志豪╱即時報導

總統大選選情混沌，台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘是否合作受到關注。國民黨黨務人士分析，柯文哲一直釋放不會選總統聲音，從心理學角度看，每天嘴巴說不想選的人，才是最想選的那個，柯文哲怎可能不選總統。

黨務人士說，柯文哲一開始就是台灣民眾黨唯一母雞，嘴巴說總統要讓別人選，只是在賭那個人可能不會選。從長遠角度來講，柯選擇現在成立政黨，就是要利用他現在還有點實力凝聚支持，為以後做準備。

民眾黨組黨後，對於立委選舉選情是否造成衝擊，這位人士表示，看柯文哲提什麼人再說，現在連對手是誰都不知道，無法評估輸贏。至於不分區立委的政黨票得票情形，會跟總統選舉連動，民眾黨要衝高選票，就要柯文哲選總統，柯文哲吸納選票實力，就可回饋到政黨票。若柯不選，要支持者投民眾黨就會遭遇考驗，這個情形從今年初台北市立委補選就可看出來。

這位人士說，柯文哲的民眾黨剛創黨，現在又在炒作郭柯結盟，聲量會比較高，但又不是這個星期六就要投票，民眾黨對立委選情影響還言之過早，對藍綠都一樣，現在正規軍就是依自己節奏，按部就班去做一些事，每天吆喝也沒用。

他指出，現在要維繫一個政黨更難，就像民間蓋廟要花筆錢，營運還要有信徒不斷供奉支持。現在謠言很多，由於柯文哲在兩大黨總統初選期間，嘗過被邊緣化滋味，現在當然每天炒作，但若要不讓民眾黨被邊緣化，柯最後還是要選總統。

台北市長柯文哲。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲。記者楊正海/攝影
分享

柯文哲2020選舉台灣民眾黨郭台銘
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

批柯文哲說法矛盾 王丹：還想組黨救台灣？

2019-08-08 16:07

影／吳敦義批剽竊「台灣民眾黨」 柯文哲：我都没叫他白OO

2019-08-08 15:41

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:13

民眾黨國家定位 藍綠批空洞模糊

2019-08-08 14:12

柯文哲民眾黨國家定位 藍綠批評空洞模糊

2019-08-08 13:17

熱門文章

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

2019-08-08 16:15

強颱利奇馬進逼 這三縣市明天可能達停班課標準

2019-08-08 09:50

8縣市、苗栗泰安放颱風假！ 全台停班課資訊看這邊

2019-08-08 22:06

洪秀柱確定到台南選立委 謝龍介：有嚇到但佩服

2019-08-08 21:40

利奇馬颱風凌晨轉北 柯文哲：颱風假多放了

2019-08-09 09:42

強颱利奇馬來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

2019-08-09 10:26

福委會主委當CEO暗諷韓國瑜 黃暐瀚：郭台銘99％會選

2019-08-09 09:41

強颱利奇馬風雨不強？ 氣象局、專家回應了

2019-08-09 09:08

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top