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遞補時力立委 鄭秀玲：我不參與黨務和輔選

2019-08-09 13:31聯合報 記者林文義╱即時報導

不分區立委高潞．以用因助理違規獲經濟部補助遭時力除名，台大經濟系教授鄭秀玲可望遞補。立法院秘書長林志嘉今天表示，待中選會確定遞補名單並通知立法院，再辦理立委宣誓就職；鄭秀玲則稍早發出聲明稿，表示她將關注檢視和評估年金改革的成效以及12年國教、考招制度、產學合作、人口老化和少子化等議題。

鄭秀玲表示，三年前，在接連投入反媒體壟斷及反服貿等公民運動後，她曾付出心血促成時代力量黨團的成立，參與立院的立法和監督，以制衡兩大黨。如今，在過去心血與努力成果，正面臨著巨大挑戰的時刻，她依然願意秉持初衷、不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量，加入一點永續的柴火。

三年來蔡總統及其執政團隊在國防及外交上有非常亮眼的表現，在內政上也認真施政。從今年聯合國「全球幸福指數報告」的評比排名台灣的幸福指數高居亞洲第二，僅次於阿拉伯聯合大公國可見一斑。其衡量指標包括經濟表現、健康預期壽命、社會支持、信任、政府清廉程度、在生活上能否自由選擇等等。因此，臺灣絕對不是又老又窮！

然而，當前執政團隊在內政上確實仍有改善的空間。在此國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，若國內政治人物能花更多心力於提升人民福祉，從理性客觀的政策規劃出發，減少內耗於個人

利益的算計與鬥爭，則實為國家發展之良機。因此此次有機會擔任立委，即便僅有短短四個月會期，她願意以財經專業和良知貢獻社會。

她將認真審查下年度的總預算，希望納稅人的錢能更有效率地運用，讓國人感受到我們的確是亞洲第二幸福的社會！ 此外，在有限的時間下，我亦希望關心以下議題:(1)邀請財經專家學者

和銓敘部共同來檢視和評估年金改革的成效，供新總統未來施政參考。(2)和相關公民團體合作，探討12年國教、考招制度、產學合作、人口老化和少子化等議題，希望弱勢家庭有公平受教機會，更多年輕人有高薪工作，老少能得到照護和照顧。她並表示，因時間有限，她將專注於立委工作，不擬參與黨務和輔選。

台大經濟系教授鄭秀玲。圖／取自時代力量官方臉書
台大經濟系教授鄭秀玲。圖／取自時代力量官方臉書
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