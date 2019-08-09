表態選台南市立委 洪秀柱：這把老骨頭去試試開疆闢土

2019-08-09 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



迎戰明年立委選舉，國民黨立委提名倒數，目前75個立委選區中，僅剩6個選區未提名人選，其中新北市第3選區（三重）與台南市第6選區（歸仁關廟）還是藍營艱困選區。國民黨前主席洪秀柱昨天受訪表示，願為黨出征台南第6選區，戶籍也已遷入。

洪秀柱表示，南部選區對國民黨艱困的情形，是水裡撈起來的魚都是綠的，她過去選舉又一直在北部，決定選台南市立委不是一條好走的路，挑戰會很艱苦；參選是要讓大家知道，沒有人的選區她這把老骨頭就去試試看開疆闢土，也為未來的人開一條路。

洪秀柱說，國民黨不能讓人覺得，沒有人會打硬仗，艱困選區就沒人出來。她也希望拋磚引玉，尚未提名的立委艱困選區都能夠有資深、有實力、經驗的人下來，給年輕人做個示範，不分區則盡量把多數席次給年輕有戰力與論述能力的年輕人。

洪秀柱說，這件事是前立委陳杰勸進，對現在局面都很憂慮，對國民黨也很憂心，怎麼好像贏局要搏到輸；她做決定後有透過人跟國民黨台南市黨部主委謝龍介打招呼，但消息曝光後，至今還沒有黨中央的人來跟她談。

據了解，國民黨台南市立委第6選區布局，目前規劃禮讓無黨籍市議員參選，洪秀柱說，她只是表達她的意願，要刺激一下黨中央，後續也不用特別再做什麼協調，黨中央覺得誰合適就做怎樣的布局，她一切尊重黨中央規畫。

洪秀柱表示，這次決定去台南選立委，只是覺得有為者亦若是，為什麼她不可以去開疆闢土，也許輸成分還很大，也許黨還有更好人選，不會徵召她那也很好，如果刺激後有很好的人選出來，也不一定要她出來。

國民黨目前剩6個未提名立委選區，台中市第一選區（清水大甲）鎖定陸委會前主委張顯耀，台中市第3選區（后里大雅）確定台中市副市長楊瓊瓔出馬再戰，金門縣與嘉義縣第2選區（山區）則以初選決定人選。

至於新北市第3選區（三重）與台南市第6選區（歸仁關廟）則仍在尋找合適人選，前者新北市民政局前局長江俊霆與前立委吳育昇被點名，後者則傳出考慮禮讓無黨籍台南市議員參選。