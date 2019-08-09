颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣進帳160萬元全捐

2019-08-09 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



10年前莫拉克八八風災重災區高雄市小林村，國賠案衍生的裁判費，讓參與提告的百餘名居民發愁，高雄市長韓國瑜允諾幫忙，嘉義縣前立委林國慶也響應，昨晚9點在臉書直播平台義賣，今天林國慶臉書公布義賣明細，3小時共賣160萬元全數捐出，他個人再加8萬共168萬元（祝福村民走出災變一路發），馬上開出即時現金票交由文山伯帶回高雄，捐給高雄市府做小林村民裁判費。

這次直播義賣，22名善心人士共捐贈37件拍賣物品，大多是緬甸翡翠及玉器，義賣不久就湧入逾3000名網友競標，不到1小時就進帳逾10萬元，隨著拍賣熱度上升，網友及分享人數不斷增加，喊價金額愈來愈高，最高拍賣金額15萬元，拍賣物品：寮檜樹瘤精雕龍十黑曜項鍊十翡翠手鐲。

颱風夜送愛小林村公益直播義賣，網友愛心湧入，有網友留言說「我們是旅美僑胞, 非常感謝您的大恩大德，上天會眷顧您，好人终有好報的，祝福平安健康」，還有網友表示，參與線上觀看，未加入競標，內心很感動。

林國慶最近因白內障開刀完，戴太陽眼鏡主持直播拍賣，圓滿結束，林國慶感謝捐贈物品者大愛胸懐，更感謝參與競標每位好朋友，以及得標主付出與支持，特別感謝公司同仁們88節犠牲假期做公益，再次感謝每位善心大德。