當年救災不輸會戰 馬英九向八八風災救難英雄致敬

2019-08-09 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



前總統馬英九今天上午冒雨前往屏東縣霧台鄉，向八八風災救災英雄紀念碑獻花致敬，當年的莫拉克颱風不但在屏東縣造成嚴重災情，還有一架直升機在霧台墜毀，造成3名救難的飛官死亡，馬英九上午除了向英雄致敬外，還透露當年的行政院長劉兆玄為風災請辭時，當時的副總統蕭萬長看著電視當場落淚，所幸走過十年，如今的重建成果令人欣慰。

八八風災救災英雄紀念碑就位於谷川大橋旁，2009年8月11日下午3點30分，一架編號NA-50252之UH-1H直升機在執行霧台鄉伊拉部落運補任務時不幸墜毀，造成3名救難英雄張順發、王宗立及黃鎂智3人死亡，在大橋重建後，重建會特別豎立紀念碑紀念。

馬英九上午特別冒雨前往致敬，他回憶說，當年的莫拉克風災在高屏山區造成嚴重災情，都是靠著直升機入山救人，光是為了救災，直升機總計飛了5千多架次，規模不輸會戰，他記得當時的行政院長劉兆玄曾直接進駐旗山災區上班，不過因為風災造成的傷亡慘重，劉兆玄認為應該負政治責任，當年九月初即辭去院長職務。

馬英九昨天前進高雄小林村，同邀前行政院長劉兆玄前往了解重建成果，並夜宿當地的永久屋部落，今早又特別冒風雨到屏東縣霧台鄉，並由前法務部長王清峰、前莫拉克重建會執行長陳振川等人陪同，徒步走過風災後重建的谷川大橋。

當年風災前，進入霧台的伊拉橋原只有50多公尺，風災後大橋被完全沖毀，附近的地形地貌也完全改變，重建會為了重建大橋耗費心力，重建的橋長達600多公尺，為了避免再被土石流沖刷，橋墩升高至99公尺，如今已成為霧台地標。