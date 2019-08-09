柯P柯黑和解未成？ 他還原那一攤：王世堅埋單就離去

2019-08-09 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨台北市議員王世堅與台北市長柯文哲經常隔空交火互批。柯文哲昨天受訪時，媒體問柯，曾經想要透過議員林世宗、江志銘找王世堅和解？對此，柯說這是4年前的事情，柯隔空嗆王世堅，他們三人在議會是同一質詢組，王世堅很奇怪，「同一質詢組的其他兩個議員都跟我很好，你也很奇怪，精神錯亂？」柯文哲還說最後沒和解成功是王還需要上電視啊。

王世堅辦公室主任沈志霖還原當天聚餐的經過，指事實上那場聚餐，是台北市議會江志銘、林世宗、王世堅「江宗堅質詢小組」自己的餐敘，事前完全沒有約柯文哲、也不必約柯文哲，是柯文哲自己來的，事前王世堅完全不知情，柯一進來，王世堅只禮貌回敬打完招呼就離開，還順便埋單，還交待店家送一打啤酒進去，隨即離開現場，完全沒讓市府或任何人請客！

沈志霖說，這個故事告訴我們，原來白天自稱公開透明，幹藍打綠，指別人都是垃圾的阿北，晚上其實會偷偷摸摸孬孬的私下找人和解，而且風度很差，自己討饒不成，就馬上見笑轉生氣，轉移焦點，瞎扯、栽贓別人「需要上電視」，來幫自己解危。這就是「柯學」！一種小人的「柯學」、有一股「孬味」的「柯學」。