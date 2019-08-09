會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



2020總統大選台北市長柯文哲有可能擔任副手嗎？柯文哲上午笑說，若要擔任副手，那他就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩？至於市長是否會做好做滿，柯說，坦白講，2020這場選舉，2個剛當選的市長是總統大選熱門人選，這不是正常國家該有的現象。一般來講，要選就是要選贏，但一天只有24小時，他也有市長的工作，的確是個很困難的事。

柯文哲上午視察利奇馬颱風防颱整備情形後接受媒體聯訪，他表示，自己是現任台北市長，自己在工作、一天只有24小時，選舉選個意念的，純粹選印象、選觀念、選理想的，這也不太對勁，可是他要真的很用力去打選戰，拜託，一天只有24小時，哪有可能又當市長又當那個，的確是個很困難的事。

柯強調，他這陣子跑一跑，即使像他身體很好，六日在外面跑一跑，禮拜一到五工作到晚上十點以後，每天七點到晚上十點，還是滿辛苦的。

至於柯的粉絲頁傳出掉1萬人，柯表示，做一件事不見得每個人百分百贊成，坦白講，組黨這件事情，正反意見都有，有人說失去無黨的特色，但在現有憲政體制下，若要進立法院，不分區立委34席還是要政黨的組織什麼，在現有基礎之上，再去思考怎麼做最佳調整，老實講，組黨見仁見智、正反意見都有，所以有人退掉，也是預期中的事。

至於許多名嘴、資深媒體人近期經常發表對大選的觀點，主持人黃光芹寫了「郭柯會」的內幕，柯受訪時說，他一直覺得很奇怪，「前幾天楊舒媚、昨天黃光芹，怎麼大家都寫得活靈活現，好像大家都躲在桌子底下偷聽一樣」，他覺得這些人真的很有天分，有政治科幻小說的天分，看一個人走進去、走出來，裡面發生什麼事，都可以寫成這樣，「我滿佩服的，真厲害」。