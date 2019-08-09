「神力女超人」許淑華 心目中的政壇女神是這位姐姐

2019-08-09 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱參選超級艱困選區的台南立委，迎戰民進黨立委王定宇，獲得藍營高度肯定，新北市長侯友宜上午表示，「我不入地獄誰入地獄，這種氣魄值得鼓勵」。