辦禿男摸乳照效率超英趕美 葉毓蘭：黃光芹恐嚇案呢？

2019-08-09 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



陳姓男子在網路上發布一名禿頭男子摸女子胸部的照片，他認為是在反諷民進黨，但卻刑事局被法辦；警大退休教授葉毓蘭表示，過去警察不必負責政治偵防的工作，所以雖然都是執法的公務員，警察在人民心中是可近可親的，但最近這一波以偵辦所謂的「假消息」為由的專案勤務，卻讓警察脫政治化的光榮淡去。

葉毓蘭表示，對警察而言，我們服務保護的對象是人民，對抗的是犯罪，依據的是法律，不問黨派、不論顏色，只看是非。所以，我們可以贏得人民的信任，這是所有波麗士的驕傲。但最近這一波以偵辦所謂的「假消息」為由的專案勤務，卻讓警察脫政治化的光榮淡去。

儘管查緝「假消息」、「假新聞」，早已引發是否侵害言論自由的疑慮，但是更大的疑慮來自於選擇性辦案與滾動式標準，假新聞只不過是打壓言論自由，清除異己的幌子而已，就算政府因應新情勢新發展，制定法律，要求警察依法執行查緝「假消息」、「假新聞」的任務，至少也要符合公平正義的表面效度，怎可以陷入只辦藍、不辦綠，或者甘於做政黨拚選舉打壓異己的工具?

看看最近這幾個案例，警方在查辦網路上與蔡英文、蘇貞昌、陳菊相關的所謂「假消息」、「假新聞」，效率超英趕美，堪稱世界第一；反觀其他遭受網路霸凌、威脅、誹謗的案子，為何沒有相同的效率？別說一般的市井小民，連資深媒體人黃光芹三月間向新北市警察局正式報案的恐嚇案，迄今已經數月，偵辦的進度如何，連威脅者為真韓粉，還是假韓粉，都不得而知，對比蔡蘇陳等案的超光速偵辦效率，警察的大小眼實在令人不敢恭維。