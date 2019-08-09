洪秀柱參選台南立委 侯友宜：很好啊！值得鼓勵

2019-08-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱決定參選台南立委，迎戰民進黨立委王定宇。新北市長侯友宜表示，洪願意到艱困地區選舉，他覺得不錯，以堅強意志力面對不可能的挑戰，我不入地獄誰入地獄，這種氣魄值得鼓勵，「很好啊」。