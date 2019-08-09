洪秀柱台南選立委戰王定宇 唐湘龍：國民黨沒有男人

2019-08-09 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱遷戶籍到助理在台南市東區大智里的家中，準備參選台南市第六選區立委，挑戰民進黨現任立委王定宇。洪秀柱表示，她此舉是在呼籲黨內大老應以身作則，為年輕人在艱困選開一條路。資深媒體人唐湘龍早上在他的電台節目中指出，當下政治人物最讓他感動的，就是洪秀柱，痛批國民黨真的沒有男人。

唐湘龍說，他對王定宇的評價極差，王是民進黨內反中的急先鋒，向政治正確靠攏，他能理解，但那太失格，太過份，也太噁心。國民黨從2008年之後，在台南選區就沒選出一席立委，這地方綠油油一片，民進黨就算推一個植物人照樣高票當選。

今年初台南二選區補選，謝龍介投入補選，謝自帶粉，有很強的聲勢和聲量，加上當時韓國瑜氣勢如日中天，夾帶著韓流對抗民進黨的郭國文，國民黨仍然攻不下來，台南還是輸了三千票。

經過這次選舉，他估藍軍會更怯戰，不過，洪秀柱來了，已遷戶籍備戰，還呼籲國民黨大老以身做則。

唐湘龍說，他認識洪這麼久，她很正向陽光，即時2016年被國民黨換柱，她仍沒有離開國民黨，她在黨主席選舉敗給吳敦義，她還是在留在黨，為信念而奮鬥。

洪秀柱在國民黨已被邊緣化了，大老也排不上，卻願意到台南選立委，謝龍介都不會贏，她去台南參選要贏很難，他覺得洪就是一根蠟燭，她一定會把自己燒乾的，要她去對決王定宇，真是太委屈洪秀柱了。