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強颱來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

總統專機飛北京觸法 羅智強：她教唆軍公教自殺要辦嗎

2019-08-09 11:02聯合報 記者林文義╱即時報導

林姓男子在臉書多個社團發表「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落…」言論，法務部調查局認為危害總統及國家安全，由資通安全處會同彰化縣調查站將林約談到案，並依煽惑他人犯罪，函送彰化地檢署偵辦，台北市議員羅智強指曾擔任行政院發言人徐國勇的辦公室主任林育卉曾要軍公教「趁清明不會早點去死」，教唆自殺不是更重的罪嗎，調查局要不要辦一辦？ 

羅智強在臉書指出，臉書社團一則貼文：「蔡總統出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落，臺灣所有紛擾問題一次解決。天佑臺灣」，調查局認定這是「煽惑犯罪」，移送地檢署偵辦。

羅說，當事人網友究竟是開個玩笑，還是真的有煽惑犯罪的犯意，網友可以自己判斷。只是依調查局的這個標準，徐國勇的辦公室主任林育卉，說軍公教「趁清明不會早點去死」，而民進黨的邱議瑩、吳思瑤、阮昭雄、蔡英文的競選發言人黃海寧，都對林育卉的貼文按讚表態支持。按照調查局的標準，要軍公教「趁清明不會早點去死」，不也是教唆自殺嗎？這是一年以上七年以下有期徒刑，請調查局不要客氣，也趕快查辦吧！

林育卉前年3月在臉書嘲諷退休軍公教警消「趁清明不會早點去死」，事後林將文章刪除，並說那她在私人臉書上的個人意見。

台北市議員羅智強。取自臉書
台北市議員羅智強。取自臉書
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