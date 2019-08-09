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強颱利奇馬風雨不強？ 氣象局回應了

蔡英文說經濟成長 扁狠打臉：人民的感受最直接最真實

2019-08-09 09:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

總統蔡英文在臉書貼文強調主計處公布的第二季經濟成長率，台灣勇奪亞洲四小龍第一名。但是，前總統陳水扁在臉書PO文表示，政府施政好壞，人民的感受最直接也最真實，蔡總統沒說的，新加坡、香港韓國的國民所得都在台灣之上；蔡只說今年第二季，但今年台全年主計總處預估才2.19%，是3年來最低，蔡執政4年平均的GDP也不會超過2.5%，比馬政府和扁政府時都低。

陳水扁在臉書表示，政府施政好壞，字冷冰冰，數字本身不會說話，如同神明也是不講話，博杯，籤詩都是人在說。

他說，蔡總統在臉書打出「經濟牌」，強調主計處公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41％）贏過韓國（2.1％）、香港（0.6％）、新加坡（0.1％），勇奪亞洲四小龍第一名，固然可喜。但蔡總統沒說的，新加坡、香港、韓國的國民所得分別為6萬美元、5萬美元、3萬美元，而台灣是2萬5千美元。

扁表示，蔡總統說的是今年第二季經濟成長率2.41%，沒說的是2019年全年主計總處預估才2.19%，是三年來最低的；蔡總統執政4年平均的GDP 不會超過2.5%，比前總統馬英九8年平均2.8%，他執政8年平均4.8、4.9%都低。

扁表示，蔡總統8月7日在臉書發文指22年來，中央政府的總預算都是編列赤字預算，明年度，終於達到中央政府總預算案編列為「平衡預算」的目標。他認為增加政府投資，創造就業機會，促進經濟成長，政府預算赤字又何妨？政府編列總預算，多編歲入，減列歲出不就平衡了嗎？等到決算，歲入預算因為灌水高估，無法達陣；歲出預算不足開銷或人為因素，只好一再變更設計，追加預算，被發現也是來年的事了。他最後二年總預算是收支平衡的，最後二年的經濟成長率都達到6%左右，股市也上萬點，仍然在2008年失去中央執政權。

扁說，2018年地方選舉，蔡總統主打「改革牌」，在百工百業挺改革的全國各縣市大型演講會細數改革成果，但曲高和寡，因為選民感受不到！最怕的是，蔡總統2020再談人民無感的統計數字。

前總統陳水扁在臉書PO文批總統蔡英文的今年第二季經濟成長說法。圖／取自陳水扁臉書
前總統陳水扁在臉書PO文批總統蔡英文的今年第二季經濟成長說法。圖／取自陳水扁臉書
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