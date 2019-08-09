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來勢洶洶！洪秀柱遷戶籍備戰 對手王定宇5點回應

2019-08-09 00:48聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

民進黨立委王定宇。 記者杜建重／攝影
民進黨立委王定宇。 記者杜建重／攝影
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國民黨前主席洪秀柱昨晚證實，已委託助理遷戶籍到助理在台南市東區大智里的家中，準備參選台南市第六選區立委，挑戰民進黨現任立委王定宇。對此，王定宇在臉書發表五點聲明表示，尊重其他政黨的提名策略，期待正向良性的競選。

王定宇說，洪秀柱將到台南參選立委的消息一出，很多媒體和朋友紛紛前來詢問，怕大家深夜太忙，因此在臉書一次報告。王定宇說，沒有任何一場選戰是好打的，「對定宇來說，每次都是艱困選區，每場都是硬仗」，尊重其他政黨的提名策略，並期待正向良性的競選。

王定宇表示，謝謝每一位願意到台南付出的人，但選戰是一時的，市民的服務、地方的發展、台灣的永續才是天天面對的課題。

台南市第六選區是因應台南市立委下屆起，由5席增為6席而新設之選區，選區範圍由現行臺南市第五選區範圍劃出永康區，劃入東區東半部改稱之。該區域選民結構明顯綠大於藍。王定宇上一屆立委選戰在臺南市第五選區囊括72.05%得票，以10萬票的差距擊敗對手，獲得壓倒性大勝。

2020立委布局，國民黨75個區域及原住民立委選區，已完成提名69個選區，僅剩6個艱困選區尚未提名，台南市第六選區正是其中之一。

王定宇五點聲明全文：

1. 謝謝每一位願意到台南付出的人。

2. 對定宇來說，每次都是艱困選區，每場都是硬仗。

3. 市民的服務、地方的發展、台灣的永續才是天天面對的課題。

4. 尊重其他政黨的提名策略。

5. 期待正向良性的競選。

王定宇面對洪秀柱的挑戰，發出五點聲明。圖／取自王定宇臉書
王定宇面對洪秀柱的挑戰，發出五點聲明。圖／取自王定宇臉書
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