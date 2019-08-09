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八八風災10周年 藍綠高屏王不見王

2019-08-09 00:22聯合報 本報記者／連線報導

韓王沒碰頭 韓吳馬同場

昨天是莫拉克八八風災十周年，總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、立法院前院長王金平、高雄市長韓國瑜等藍綠大咖都到高雄參加活動，但各走各的行程；韓、王失之交臂，郭台銘未現身，不過韓、吳、馬同場，韓吳交談時，吳數度拍韓的手似有要韓「安心」。

鴻海前董事長郭台銘在臉書發文，以八八風災為題，提到「重新振作，勇敢前進」，反而更引發討論。

前總統馬英九（左起）、國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜昨晚參加莫拉克風災十周年紀...
前總統馬英九（左起）、國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜昨晚參加莫拉克風災十周年紀念晚會，韓獲提名後三人首度同台。 記者劉學聖／攝影
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蔡總統視察部落重建

總統蔡英文出席「莫拉克風災十周年紀念特展發表會」，視察屏東吾拉魯滋部落重建情況，及高雄茂林區重建情形等地。

蔡英文總統（中）昨天南下屏東出席莫拉克風災十周年影像特展揭幕，由於昨清晨宜蘭強震...
蔡英文總統（中）昨天南下屏東出席莫拉克風災十周年影像特展揭幕，由於昨清晨宜蘭強震，加上利奇馬強颱，蔡指示務必讓災害降到最低。 記者劉學聖／攝影
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行政院副院長陳其邁到高雄市科工館參加「希望、未來－莫拉克風災紀念館」開幕儀式，下午出席小林村莫拉克重建十周年「一起回家，好嗎？」紀念活動。韓國瑜也到科工館，頒發感謝狀給積極推動防災工作的十六家防災企業和高雄市第一屆一百零三名防災士證書。但韓、陳時間錯開，沒碰到面。

馬英九先出席甲仙五里埔小林社區音樂會，隨後到小林村紀念公園追思獻花，再到杉林大愛園區參加感恩晚會，晚上夜宿日光小林永久屋。韓國瑜晚上也趕到杉林大愛園區參加感恩晚會，與馬、吳及園區居民一起同場祈福。

吳敦義受訪時被問到明年大選選情時表示，希望能集中力量團結， 像二○○八年即是大團結，立委和總統選舉都大勝，二○一八年九合一選舉能贏那麼多也是大家團結，希望二○二○年也一樣。

針對外界說有國民黨大老質疑初選不公平，吳敦義說「亂講！我的公平、公開、公正是初選能成功的因素，那有什麼大老講說什麼不公平？那有不公平？」

郭台銘昨在臉書發文表示，二○○九年八月八日，一場豪大雨夾帶著滾滾黃流，無情地摧毀小林村一帶，災民失去家人、失去在山上的家，離開熟悉的家鄉，來到新的環境，找到新的工作，開始新的生活，「十年來，透過眾人力量重新振作，勇敢前進」，十年永齡農場的新生，代表每個人都有跨越悲痛，重新再起的力量。這番說法，也引發外界聯想。

韓國瑜在感恩晚會中談到，他雖未全程參與重建工作，但秉持理解、苦民所苦，高雄市府放棄上訴小林村國賠案，並全數承擔訴訟費用，對小林村而言是遲來的正義、遲來的補償。

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