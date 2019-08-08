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陳佩琪颱風夜臉書發文 抱怨1450洗版

2019-08-08 22:22聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。 記者劉學聖／攝影
台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。 記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲的妻子陳佩琪父親節在臉書發表緬懷父親的文章，不料卻遭網軍留言洗版，忍不住發文抱怨，「PO這種言論，你們的言行，只會讓人離你們越來越遠。」

陳佩琪臉書留言如下:

今天是父親節， 寫些緬懷父親的文章，PO文後停留在臉書頁面上， 久久無法自已…

希望1450們不要到人家父親節的PO文下反覆的PO這種言論， 你們的言行，只會讓人離你們越來越遠。

我已經刪除將近數十篇同一論調的文章，想離開臉書頁面了，要留這種言就留吧，我 一個人也對付不了這麼多了。

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，父親節在臉書發表緬懷父親的文章，不料卻遭網軍留言洗版...
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，父親節在臉書發表緬懷父親的文章，不料卻遭網軍留言洗版，忍不住發文抱怨，「PO這種言論， 你們的言行，只會讓人離你們越來越遠。」圖/取自陳珮琪臉書。
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父親節陳佩琪柯文哲
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