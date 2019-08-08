高潞遭時力開鍘 台大經濟系教授鄭秀玲遞補不分區立委

2019-08-08 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立委高潞・以用國會助理遭涉嫌非法取得400萬綠能補助一案，日前時力紀律委員會決議，高潞即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。不過，時力晚間發布新聞稿表示，黨章已賦予紀律委員會可本於職權作成除名處分，因而無需由黨代表大會再行決議之必要，紀律委員會已在8月6日將高潞・以用開除黨籍。而高潞的不分區立委空缺，將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

時代力量於7月31日召開第二次紀律委員會，發言人李兆立會後記者會指出，紀律委員會決議，即日起將高潞停權，並建請黨代表大會予以除名，待黨代表大會投票通過後高潞才會正式失去黨籍。

但今日晚間，時力中央黨部發出新聞稿表示，紀律委員會認為黨章與「紀律規章」已賦予本會針對申訴案件作成除名處分之權責，紀律委員會自可本於職權作成除名處分，因而無需由黨代表大會再行決議之必要，故紀律委員會於8月6日作成直接予以除名之決議，並於今日完成正式之裁決理由書，會儘速送達給高潞。

時代力量中央黨部說明，紀律委員會鑑於新修正通過之「政黨法」已確立「政黨民主原則」，故政黨有關紀律處分及黨員除名等黨務運作，應回歸各政黨黨章及相關規範，而不再適用「民法」及「人民團體法」，以尊重政黨自治並深化政黨民主化。