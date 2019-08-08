莫拉克災後10周年 馬英九：災難讓台灣人學到經驗

2019-08-08 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



莫拉克颱風重創南台灣，如今挺過10周年，不分藍綠都到南台灣感恩、祈福，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義和高雄市長韓國瑜今晚間同聚高雄杉林大愛園區感恩晚會。馬英九表示，10年前的災難讓台灣人了解上天無情，但也學到經驗，「讓我們學會在無法抗衡情況下，跟老天抗衡、減少災情」。

馬英九回憶起10年前莫拉克風雨摧毀家園，8月8日、9日兩天的雨已經接近世界絕對值，高雄小林村在不到一天時間內，被土石流淹沒、推到河裡，非常悽慘，村民受到很多災難、吃了很多苦，但也學會很多經驗。

馬英九表示，當年擔任行政院長的劉兆玄在災後7天內成立重建會，並在8月底前完成、9月通過莫拉克災後重建特別條例，得到1千多億建設款項，儘速展開重建工作；其中 最重要的就是「展開官民合作」，政府負責排除環境保護法、都市計畫法等限制，全力讓慈濟、紅十字會、企業出錢、出力重建災區建設。

馬英九直說，莫拉克災後，政府也領略「料敵從寬，禦敵從嚴」道理，讓所有防災整備工作提前在36小時前就完成部署，隨時防救，「防災重於救災」，每年3月至5月也有災防演習，務必將防禦工作做到滾瓜爛熟。

言及於此，馬英九也回憶道，當年劉兆玄火速在災後1個月內完成救災、安置工作，待工作告一段落，隨即引咎辭職，堅持地說「在我任內發生嚴重死傷，我非走不可、不能不負責任」，在場特別向劉兆玄致謝。