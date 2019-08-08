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【重磅快評】長照3.0拚選舉 蔡英文還要「撿到菸」？

2019-08-08 19:39聯合報 主筆室

蔡英文總統今天到屏東泰武鄉視察卡比亞安部落文化健康站時，再次宣布將推動「長照3.0」。其實，幾個月來，蔡英文已經陸續在一些不同場合，特別是混雜著跑總統選舉行程時，多次預告，再過一段時間要加碼推動「長照3.0」，讓台灣成為亞洲福利照顧最好的國家。

「長照3.0」的內容是什麼，外界其實還不太清楚；現在蔡英文到處預告、一再透露，但除了說得一口好政見外，具體內容仍然語焉不詳。

蔡英文今年五二０特別把「長照托育」列入執政三年的「十大關鍵字」，但民間對於蔡政府的「長照2.0」，一直有服務不足、資源不均、申請繁瑣、待遇不佳、財源不穩等批評，甚至「看得到吃不到」的問題也沒有解決，因此迭有「長照3.0」刻不容緩的改革呼聲。

如果把蔡英文幾個月來先後提到的「長照3.0」拼湊起來，大致是在各行政區設立平價的照顧機構，讓民眾可以安心將長輩送到那裡照顧，而且就在自己的社區，可以常去探視；按照蔡英文形容，大約就是要讓「長照2.0」下的「長照柑仔店」，更地方化及更接地氣。

「地方化、接地氣」，或許可以讓「長照3.0」看起來更政治正確，卻未必能滿足民間對「長照3.0」的改革要求。

在長照服務的提供上，其實目前的「長照2.0」就是邊做邊改，但至今不僅資源還沒完全到位，公共化程度也嚴重不足，蔡英文的「長照3.0」，能否解決目前的問題，或者是打算另畫大餅，尚未可知。

至於在長照財源上，蔡英文宣揚政府每年花費預算三、四百億推動「長照2.0」的德政，但其財源主要來自增加遺產稅和開徵香菸健康捐；而前者早被形容是「靠死人養老人」，後者則更與鼓勵戒菸政策完全矛盾，兩者都暴露長照財源不穩定的缺失。

尤其加稅強迫菸民挺長照，讓蔡英文吃足苦頭。九合一選後，蔡英文就因漲了菸價、少了選票，竟有下令開發平價菸的荒謬舉措。而在蔡英文出訪後被爆出來的國安私菸問題，更讓蔡英文從「撿到槍」變成「撿到菸」，民眾不爽到極點。

「長照3.0」會是什麼碗糕？會不會走回國民黨過去規劃的保險制，或者有其他更能吸引人才與資金、提升長照產業的靈丹？蔡英文小心，還想繼續「撿到菸」嗎？

蔡英文總統今天到屏東泰武鄉視察卡比亞安部落文化健康站時，再次宣布將推動「長照3....
蔡英文總統今天到屏東泰武鄉視察卡比亞安部落文化健康站時，再次宣布將推動「長照3.0」。圖／報系資料照片
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長照蔡英文私菸
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