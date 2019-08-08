親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲組民眾黨
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

八八風災10周年不悲情 馬英九、陳其邁同台切蛋糕

2019-08-08 18:28聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

莫拉克風災10周年又逢颱風來襲，今天下午，前總統馬英九、行政院副院長陳其邁等人參加當年傷亡最慘重的甲仙小林紀念活動，兩人同台合切村民準備的父親節蛋糕。音樂會後，馬英九冒雨前往小林村紀念公園向當年罹難者獻花，並與甲仙三地的小林人圍爐，陪伴村民度過這個悲喜交加的日子。

10年前8月8日下午，北台灣風和日麗，南台灣卻下起致命性豪雨。隔日清晨，甲仙小林村民遭走山土石覆蓋慘遭滅村之痛。10年後，甲仙小林村民分居三地永久屋，並選在當年豪雨開始的時間重回小林社區舉辦紀念音樂會，居民以平埔歌謠向外界致謝。

今天下午3點半，前總統馬英九、行政院副院長陳其邁抵達甲仙小林社區，曾參與重建的行政院前院長劉兆玄、前重建會執行長陳振川與紅十字會總會長王清峰等人也準時出席，逐一上台分享重建心路歷程。

今天也是父親節，八八風災後，很多小林人很怕過父親節，不過今天社區特別準備一個父親節蛋糕，邀請與會來賓跟現場居民一起慶祝父親節，前總統馬英九與陳其邁同台切蛋糕。

陳其邁說，曾參與八八救災，當年六龜寶來居民詢問「有沒有帶屍袋來」，所以每次到寶來大街都很難過，每次來小林也會起雞皮疙瘩，久久不能自己；小林村從復原重建到3個小林社區落成，十年時間已經過去，小林重生與重建是個激勵人心的故事，堅毅不拔的小林人激勵許多高雄人與台灣人，「小林人加油」。

馬英九回憶重建過程，感謝有921重建經驗的前院長劉兆玄快速展開災後重建，當年大愛永久屋快速安置災民讓國內外人士驚訝，因為小林重大災害關係，政府制定多項防災措施，人在經驗中記取教訓獲得改進；今日看見小林居民在新家安居立命，人口也新增了200多人，回到小林有安頓的感覺，相信所有不幸往生的英靈會持續保護著小林人。

音樂會後，馬英九前往小林村原址旁的「小林村紀念公園」憑弔罹難者，並在大雨中獻上象徵思念的百合花，最後返回小林社區與返鄉的各地小林人聚餐。

前總統馬英九在小林紀念公園內的「苦路」上嘆息連連。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九在小林紀念公園內的「苦路」上嘆息連連。記者徐白櫻／攝影
分享
前總統馬英九（右二）前往小林紀念公園內向罹難者致意。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（右二）前往小林紀念公園內向罹難者致意。記者徐白櫻／攝影
分享
小林人圍爐，前總統馬英九（右二）與前小林自救會蔡松諭（右一）同桌吃飯。記者徐白櫻...
小林人圍爐，前總統馬英九（右二）與前小林自救會蔡松諭（右一）同桌吃飯。記者徐白櫻／攝影
分享
前總統馬英九（右三）與行政院副院長陳其邁（右二）一起上台切蛋糕。記者徐白櫻／攝影
前總統馬英九（右三）與行政院副院長陳其邁（右二）一起上台切蛋糕。記者徐白櫻／攝影
分享
甲仙小林社區舉辦紀念音樂會，居民登台獻唱，感謝重建之路所有協助他們的人。記者徐白...
甲仙小林社區舉辦紀念音樂會，居民登台獻唱，感謝重建之路所有協助他們的人。記者徐白櫻／攝影
分享

小林村馬英九父親節
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／柯文哲曾試圖和解碰壁 王世堅酸：没什麼好談的

2019-08-08 17:44

影／高潞哽咽向時力道歉 若遭除名將訴諸法律

2019-08-08 17:11

左批時力右打綠黨 高潞答辯書曝光：無罪又無辜

2019-08-08 17:51

中共已逐漸開明？ 民進黨批吳敦義「睜眼說瞎話」

2019-08-08 17:14

高潞・以用將除名？ 律師：頂多警告處分

2019-08-08 17:12

八八風災十周年 郭台銘：忘記傷痛不易，唯知有愛足矣

2019-08-08 15:38

郝柏村回憶錄 批馬英九總統任內違背軍事專業

2019-08-08 15:14

搶在黨代表大會前開記者會 高潞：即刻解編國會辦公室

2019-08-08 15:14

國民黨：捍衛國人利益為首要 兩岸關係不應繼續惡化

2019-08-08 14:48

冷眼集／政府拚命告 逼退假訊息？掀寒蟬效應？

2019-08-08 14:37

談郝柏村新書 馬英九：捍衛中華民國史詩

2019-08-08 14:36

郝柏村百歲提筆寫回憶「平反遭扭曲歷史」

2019-08-08 14:34

PO文「載蔡飛北京」是煽惑？學者：調查局小題大做

2019-08-08 14:31

掃毒英雄被掃地出門 王鴻薇問蘇貞昌：睡得安穩嗎

2019-08-08 14:31

八八追思祈福 藍綠大咖南下 但大多王不見王

2019-08-08 14:10

農委會採購中國衛星台灣圖資 藍委疑有國安問題

2019-08-08 13:31

中央廢印花稅 柯文哲再轟：為了選票當聖誕老人

2019-08-08 13:23

郝柏村出回憶錄 郝龍斌：父親一生就是中華民國奮鬥史

2019-08-08 13:20

韓國瑜憂廢印花稅法稅收少10億 陳其邁：中央全額補足

2019-08-08 12:47

學者：調查局小題大做 恐怕是在恐嚇言論自由

2019-08-08 12:46

限制陸客來台自由行 柯文哲提醒北京「北風跟太陽的故事」

2019-08-08 12:46

莫拉克10周年 蔡英文：朝3方向提升防災設計

2019-08-08 12:43

談郝柏村回憶錄新書 馬英九：捍衛中華民國史詩

2019-08-08 12:41

影／莫拉克風災十周年特展 蔡英文親自出席

2019-08-08 12:37

莫拉克10周年 蘇貞昌：反覆檢討防救災體系不足之處

2019-08-08 12:34

知識藍投不下韓國瑜？許淑華：每一票都要爭取

2019-08-08 12:33

雙子星8月9日大限 柯文哲：政府變成外資投資台灣最大風險

2019-08-08 12:02

政院拍板：電動機車補助逐年調降 幫傳統機車行上課

2019-08-08 11:41

村里長也組黨！「基層聯盟」今成立 黨主席是他

2019-08-08 11:26

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 09:59

【重磅快評】廢印花稅 大開地方財政自主倒車

2019-08-08 09:56

郝柏村批李扁馬「曾傷害國軍傳統」

2019-08-08 00:30

郝柏村憂台灣人不認同中華民族 災害無窮

2019-08-08 00:21

郝柏村今百歲生日 憶任侍衛長時 蔣經國嚴令禁收禮

2019-08-08 00:15

轉傳蘇揆摔筆影片掀波 顏正義提前退休

2019-08-07 23:58

北市立委選舉 民進黨中正萬華區不提名

2019-08-07 23:56

「爭生存、爭名譽」婦聯會案開庭 主管全體出庭

2019-08-07 23:50

台中立委選戰熱 2選區挺韓、抗韓車拚

2019-08-07 23:46

扁批「5大弊案辦成5大怪案」 能說柯文哲身邊的人都貪汙？

2019-08-07 21:02
看更多

熱門文章

新民調三腳督韓國瑜領先 柯文哲民眾黨支持度居老四

2019-08-08 10:50

吳敦義下指令 協助韓國瑜澄清負面訊息

2019-08-08 00:25

典型選舉內閣？ 孫大千列蘇貞昌不敢講的「九大政績」

2019-08-08 09:01

搶在黨代表大會前開記者會 高潞：即刻解編國會辦公室

2019-08-08 15:14

黃光芹：郭柯合大方向確定 很快有公開表示

2019-08-08 13:55

影／韓國瑜25年前訪問曝光 「政見跳票被罷免無話可說」

2019-08-08 15:49

村里長也組黨！「基層聯盟」今成立 黨主席是他

2019-08-08 11:26

劉宥彤：郭台銘對韓國瑜 真心換了不少閉門羹

2019-08-08 17:05

謝長廷：終止收養謝維洲 盼社會給一個平靜

2019-08-07 21:26

「一芳之亂」不想知道？ 柯文哲閃閃閃的話題 恐成2020最大罩門...

2019-08-08 10:00

影／韓郭合解無望？ 許淑華：不擔心 兩人將會自然結合

2019-08-08 14:02

黃光芹曝郭柯會內幕 三大關鍵因素讓郭陷長考

2019-08-08 14:05

扁批「5大弊案辦成5大怪案」 能說柯文哲身邊的人都貪汙？

2019-08-07 21:02

韓國瑜愛河畔冒雨為情侶路跑鳴笛 三度拒撐傘

2019-08-07 20:09

韓國瑜普渡唸心經 林濁水：心經被韓「秀」荒唐

2019-08-08 08:20

苦等不到韓郭會…郭王會後 王柯會

2019-08-08 00:40

郝柏村的祕密印記！頭卡彈片75年後才知 他竟幽默這麼說

2019-08-08 08:00

郝柏村今百歲生日 憶任侍衛長時 蔣經國嚴令禁收禮

2019-08-08 00:15

郝柏村回憶錄 批馬英九總統任內違背軍事專業

2019-08-08 15:14

郝柏村批李扁馬「曾傷害國軍傳統」

2019-08-08 00:30

吳敦義憂黨內整合 王金平：是不是有點慢了

2019-08-08 00:43

創台灣民眾黨遭吳敦義批剽竊 柯文哲想回嗆「白XX」

2019-08-08 12:24

黨內整合連繫不上郭台銘？ 馬英九：是

2019-08-08 10:40

藍透過張忠謀聯絡郭台銘？ 王金平：好作法 不知有無效

2019-08-08 11:46

掃毒英雄被掃地出門 王鴻薇問蘇貞昌：睡得安穩嗎

2019-08-08 14:31

雙子星8月9日大限 柯文哲：政府變成外資投資台灣最大風險

2019-08-08 12:02

黃偉哲帶話…蔡總統致電約見面 賴清德回應暫不用

2019-08-08 00:50

遠離政治紛擾 賴清德將再出國沉潛

2019-08-07 20:00

郝柏村憂台灣人不認同中華民族 災害無窮

2019-08-08 00:21

影／高潞哽咽向時力道歉 若遭除名將訴諸法律

2019-08-08 17:11

王金平揶揄黨內整合太慢 郝龍斌：晚總比不做好

2019-08-08 13:19

政院拍板：電動機車補助逐年調降 幫傳統機車行上課

2019-08-08 11:41

黃光芹臉書再爆郭柯會細節 劉宥彤：大家幻想蠻多的

2019-08-08 16:14

三、四腳督韓都贏 郭若參選選情險

2019-08-08 13:36

學者：調查局小題大做 恐怕是在恐嚇言論自由

2019-08-08 12:46

轉傳蘇揆摔筆影片掀波 顏正義提前退休

2019-08-07 23:58

【重磅快評】廢印花稅 大開地方財政自主倒車

2019-08-08 09:56

韓國瑜11日南投行程曝光 走訪宮廟固樁意味濃

2019-08-08 15:32

行政院通過 軍士官降階懲處同步降俸級

2019-08-08 15:45

影／王金平勸韓國瑜「精誠所至」續聯絡 郭陣營這樣回

2019-08-08 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top