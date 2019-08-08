八八風災10周年不悲情 馬英九、陳其邁同台切蛋糕

2019-08-08 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



莫拉克風災10周年又逢颱風來襲，今天下午，前總統馬英九、行政院副院長陳其邁等人參加當年傷亡最慘重的甲仙小林紀念活動，兩人同台合切村民準備的父親節蛋糕。音樂會後，馬英九冒雨前往小林村紀念公園向當年罹難者獻花，並與甲仙三地的小林人圍爐，陪伴村民度過這個悲喜交加的日子。

10年前8月8日下午，北台灣風和日麗，南台灣卻下起致命性豪雨。隔日清晨，甲仙小林村民遭走山土石覆蓋慘遭滅村之痛。10年後，甲仙小林村民分居三地永久屋，並選在當年豪雨開始的時間重回小林社區舉辦紀念音樂會，居民以平埔歌謠向外界致謝。

今天下午3點半，前總統馬英九、行政院副院長陳其邁抵達甲仙小林社區，曾參與重建的行政院前院長劉兆玄、前重建會執行長陳振川與紅十字會總會長王清峰等人也準時出席，逐一上台分享重建心路歷程。

今天也是父親節，八八風災後，很多小林人很怕過父親節，不過今天社區特別準備一個父親節蛋糕，邀請與會來賓跟現場居民一起慶祝父親節，前總統馬英九與陳其邁同台切蛋糕。

陳其邁說，曾參與八八救災，當年六龜寶來居民詢問「有沒有帶屍袋來」，所以每次到寶來大街都很難過，每次來小林也會起雞皮疙瘩，久久不能自己；小林村從復原重建到3個小林社區落成，十年時間已經過去，小林重生與重建是個激勵人心的故事，堅毅不拔的小林人激勵許多高雄人與台灣人，「小林人加油」。

馬英九回憶重建過程，感謝有921重建經驗的前院長劉兆玄快速展開災後重建，當年大愛永久屋快速安置災民讓國內外人士驚訝，因為小林重大災害關係，政府制定多項防災措施，人在經驗中記取教訓獲得改進；今日看見小林居民在新家安居立命，人口也新增了200多人，回到小林有安頓的感覺，相信所有不幸往生的英靈會持續保護著小林人。