親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲組民眾黨
韓國瑜競選起跑
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

花蓮遊覽車撞分隔島再撞路燈 9名新加坡遊客輕傷

強颱利奇馬再增強變大！陸警範圍納入苗栗、台中

劉宥彤今再批韓國瑜 韓陣營：期待和郭一起努力改變台灣

2019-08-08 18:20聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市長韓國瑜聯繫不上鴻海創辦人郭台銘，立法院前院長、立委王金平今受訪建議韓「精誠所至、金石為開」，應盡力努力。但郭台銘幕僚劉宥彤今說，郭初選過程對韓精誠所至，換了不少閉門羹。韓陣營表示，當時在時間安排上有很多地方難以周全，韓已向郭致歉說明；期待有機會和郭一起努力改變台灣未來。

王金平今被問到，韓國瑜至今仍聯絡不上郭台銘，有何建議？王金平說，古語有云，「精誠所至，金石為開」，應該盡力努力，用最誠摯的心去聯繫、去彼此來往。

劉宥彤今受訪則說，郭才是過去幾個月「精誠所至」，可惜「金石沒開」的人；還說郭用真心換了不少閉門羹。

劉說，有關韓國瑜提出高雄「愛情摩天輪」政見，他們曾聯絡倫敦之眼設計師和設計團隊；另郭台銘3月去高雄採購農產品，也邀韓出席高雄的新廠動土典禮，但「當時韓國瑜說找時間再約，比較吃閉門羹的應該是郭董。」

韓國瑜競選辦公室回應表示，感謝郭董對高雄市的貢獻，當時的確在時間安排上有很多地方難以周全，韓市長當時已經有向郭董事長致歉並說明，但很感謝郭董的幫忙。

韓國瑜競選辦公室說，郭台銘董事長是享譽全球的成功企業家，亦多次宣稱和韓市長是鐵打的兄弟。韓市長始終堅信郭董事長為中華民國奮鬥的信念從來沒有改變，更期待能夠有機會和郭董事長一起暢談改變台灣的藍圖，一起努力改變台灣的未來。

高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／本報資料照片
分享

2020選舉
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

福委會主委想當CEO？ 劉宥彤這樣形容韓國瑜

2019-08-08 18:18

郭柯已會？劉宥彤：若郭柯未絕對否認 或許不能說沒有

2019-08-08 17:14

劉宥彤：郭台銘對韓國瑜 真心換了不少閉門羹

2019-08-08 17:05

影／王金平勸韓國瑜「精誠所至」續聯絡 郭陣營這樣回

2019-08-08 16:49

黃光芹臉書再爆郭柯會細節 劉宥彤：大家幻想蠻多的

2019-08-08 16:14

郭台銘受得了嗎？胡幼偉：請想像一下整天活在道德公審中

2019-08-08 17:11

郭柯會 柯文哲：隱私無需嚷嚷

2019-08-08 14:23

馬：我目前也聯繫不上郭台銘

2019-08-08 14:22

黃光芹曝郭柯會內幕 三大關鍵因素讓郭陷長考

2019-08-08 14:05

影／韓郭合解無望？ 許淑華：不擔心 兩人將會自然結合

2019-08-08 14:02

黃光芹：郭柯合大方向確定 很快有公開表示

2019-08-08 13:55

三、四腳督韓都贏 郭若參選選情險

2019-08-08 13:36

王金平揶揄黨內整合太慢 郝龍斌：晚總比不做好

2019-08-08 13:19

被點名蔡副手人選 陳其邁：只有貞邁配，事做好就加分

2019-08-08 13:00

藍透過張忠謀聯絡郭台銘？ 王金平：好作法 不知有無效

2019-08-08 11:46

郭柯會、柯王會？ 柯文哲：有無見面是隱私 講一堆幹嘛

2019-08-08 11:34

新民調三腳督韓國瑜領先 柯文哲民眾黨支持度居老四

2019-08-08 10:50

黨內整合連繫不上郭台銘？ 馬英九：是

2019-08-08 10:40

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 09:02

典型選舉內閣？ 孫大千列蘇貞昌不敢講的「九大政績」

2019-08-08 09:01

黃偉哲帶話…蔡總統致電約見面 賴清德回應暫不用

2019-08-08 00:50

苦等不到韓郭會…郭王會後 王柯會

2019-08-08 00:40

專注桃園市執政 鄭文燦：不會有英燦配

2019-08-08 00:21

拚總統立委全壘打 蔡總統競選總部台南率先籌備

2019-08-07 23:53

影／挺蔡賴配 辜寬敏：但賴清德不能只是備位

2019-08-07 17:44

整合郭！郝龍斌籲多給郭台銘一點時間好好沈澱

2019-08-07 16:55

八一「郭柯會？」郭幕僚：郭台銘認為大部分不真實

2019-08-07 16:28

郭柯王結盟組鐵三角？劉宥彤：目前「絕對沒有這件事」

2019-08-07 16:25

影／傳郭柯已密會 柯文哲：典型的三分真七分假

2019-08-07 16:21

整合郭台銘、王金平 吳敦義：隨時有希望 盡最大努力

2019-08-07 16:08

郭柯將合拚2020？郭台銘：相關報導內容胡說八道

2019-08-07 16:02

關公義薄雲天 議員：郭台銘應拒絕與柯文哲合作

2019-08-07 15:44

總統、立委全壘打！台南率先籌備蔡英文總統競選總部

2019-08-07 15:19

你要不要來幫我？週刊爆柯文哲獻策郭台銘找專家來上課

2019-08-07 15:13

綠營民調：一對一對決 蔡英文大勝韓國瑜近20％

2019-08-07 15:11

卓榮泰證實與賴會面 但否認提到不分區立委安排

2019-08-07 14:41

郭台銘未表態 最新民調：33.9%支持郭以無黨籍參選

2019-08-07 14:18

郭、柯8月1日密會？柯：三分真、七分假

2019-08-07 13:58

吳敦義很擔心郭？王金平：現在擔心會不會太慢

2019-08-07 13:56
看更多

熱門文章

影／遭暫緩提名！許淑華：我努力12年 高嘉瑜：我最沒爭議

2019-08-07 18:41

新民調三腳督韓國瑜領先 柯文哲民眾黨支持度居老四

2019-08-08 10:50

吳敦義下指令 協助韓國瑜澄清負面訊息

2019-08-08 00:25

典型選舉內閣？ 孫大千列蘇貞昌不敢講的「九大政績」

2019-08-08 09:01

搶在黨代表大會前開記者會 高潞：即刻解編國會辦公室

2019-08-08 15:14

黃光芹：郭柯合大方向確定 很快有公開表示

2019-08-08 13:55

影／韓國瑜25年前訪問曝光 「政見跳票被罷免無話可說」

2019-08-08 15:49

高潞・以用尚未除名 鄭秀玲今聲明願擔任立委

2019-08-07 18:42

村里長也組黨！「基層聯盟」今成立 黨主席是他

2019-08-08 11:26

謝長廷：終止收養謝維洲 盼社會給一個平靜

2019-08-07 21:26

劉宥彤：郭台銘對韓國瑜 真心換了不少閉門羹

2019-08-08 17:05

「一芳之亂」不想知道？ 柯文哲閃閃閃的話題 恐成2020最大罩門...

2019-08-08 10:00

影／韓郭合解無望？ 許淑華：不擔心 兩人將會自然結合

2019-08-08 14:02

黃光芹曝郭柯會內幕 三大關鍵因素讓郭陷長考

2019-08-08 14:05

扁批「5大弊案辦成5大怪案」 能說柯文哲身邊的人都貪汙？

2019-08-07 21:02

韓國瑜愛河畔冒雨為情侶路跑鳴笛 三度拒撐傘

2019-08-07 20:09

韓國瑜普渡唸心經 林濁水：心經被韓「秀」荒唐

2019-08-08 08:20

123字曝無奈 傳蘇揆丟筆影片案調查局副處長閃退

2019-08-07 18:40

苦等不到韓郭會…郭王會後 王柯會

2019-08-08 00:40

郝柏村的祕密印記！頭卡彈片75年後才知 他竟幽默這麼說

2019-08-08 08:00

郝柏村今百歲生日 憶任侍衛長時 蔣經國嚴令禁收禮

2019-08-08 00:15

郝柏村回憶錄 批馬英九總統任內違背軍事專業

2019-08-08 15:14

郝柏村批李扁馬「曾傷害國軍傳統」

2019-08-08 00:30

吳敦義憂黨內整合 王金平：是不是有點慢了

2019-08-08 00:43

創台灣民眾黨遭吳敦義批剽竊 柯文哲想回嗆「白XX」

2019-08-08 12:24

黨內整合連繫不上郭台銘？ 馬英九：是

2019-08-08 10:40

藍透過張忠謀聯絡郭台銘？ 王金平：好作法 不知有無效

2019-08-08 11:46

掃毒英雄被掃地出門 王鴻薇問蘇貞昌：睡得安穩嗎

2019-08-08 14:31

黃偉哲帶話…蔡總統致電約見面 賴清德回應暫不用

2019-08-08 00:50

雙子星8月9日大限 柯文哲：政府變成外資投資台灣最大風險

2019-08-08 12:02

遠離政治紛擾 賴清德將再出國沉潛

2019-08-07 20:00

郝柏村憂台灣人不認同中華民族 災害無窮

2019-08-08 00:21

影／高潞哽咽向時力道歉 若遭除名將訴諸法律

2019-08-08 17:11

王金平揶揄黨內整合太慢 郝龍斌：晚總比不做好

2019-08-08 13:19

政院拍板：電動機車補助逐年調降 幫傳統機車行上課

2019-08-08 11:41

三、四腳督韓都贏 郭若參選選情險

2019-08-08 13:36

黃光芹臉書再爆郭柯會細節 劉宥彤：大家幻想蠻多的

2019-08-08 16:14

學者：調查局小題大做 恐怕是在恐嚇言論自由

2019-08-08 12:46

轉傳蘇揆摔筆影片掀波 顏正義提前退休

2019-08-07 23:58

【重磅快評】廢印花稅 大開地方財政自主倒車

2019-08-08 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top