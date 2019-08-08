劉宥彤今再批韓國瑜 韓陣營：期待和郭一起努力改變台灣

2019-08-08 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜聯繫不上鴻海創辦人郭台銘，立法院前院長、立委王金平今受訪建議韓「精誠所至、金石為開」，應盡力努力。但郭台銘幕僚劉宥彤今說，郭初選過程對韓精誠所至，換了不少閉門羹。韓陣營表示，當時在時間安排上有很多地方難以周全，韓已向郭致歉說明；期待有機會和郭一起努力改變台灣未來。

王金平今被問到，韓國瑜至今仍聯絡不上郭台銘，有何建議？王金平說，古語有云，「精誠所至，金石為開」，應該盡力努力，用最誠摯的心去聯繫、去彼此來往。

劉宥彤今受訪則說，郭才是過去幾個月「精誠所至」，可惜「金石沒開」的人；還說郭用真心換了不少閉門羹。

劉說，有關韓國瑜提出高雄「愛情摩天輪」政見，他們曾聯絡倫敦之眼設計師和設計團隊；另郭台銘3月去高雄採購農產品，也邀韓出席高雄的新廠動土典禮，但「當時韓國瑜說找時間再約，比較吃閉門羹的應該是郭董。」

韓國瑜競選辦公室回應表示，感謝郭董對高雄市的貢獻，當時的確在時間安排上有很多地方難以周全，韓市長當時已經有向郭董事長致歉並說明，但很感謝郭董的幫忙。