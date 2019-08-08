左批時力右打綠黨 高潞答辯書曝光：無罪又無辜

2019-08-08 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量立委高潞・以用國會助理遭涉嫌非法取得400萬綠能補助一案，日前時力紀律委員會決議，高潞即日起停權，並建請黨代表大會予以除名。高潞今日現身立院舉行記者會，除了宣布國會辦公室即刻解編，也出示一份答辯書，內容提及，綠黨議員利用國安人員「私菸案」的政治議題與炒作時機，挑選「原鄉綠能預算案」做為惡意打擊原住民立委形象的政治手段，其心惡毒。

高潞在答辯書中表示，綠黨議員利用國安人員「私菸案」的政治議題與炒作時機，挑選「原鄉綠能預算案」做為惡意打擊時代力量原住民立委形象的政治手段。實則，綠黨議員及其相關民間社團，才是直接介入與爭取「綠能預算」的最大民間利益團體，綠黨假藉本案作為打擊時力聲譽詆譭時力原住民立委形象，其惡毒用心，令人遺憾。

高潞也抨擊時力紀律委員會，當初在她對所有事件狀況都一無所知的情況下，倉促地請她說明，後來第二次紀律委員會要求說明時，她提出程序問題，但黨中央也在沒有溝通詢問下，就對外說明最重懲處可能會被開除。高潞也在答辯書中表示，如此懲處並不符合比例原則與正常程序。

答辯書最後高潞表示，黨紀不如黨魂，懲罪不如賞功。「我是無罪又無辜，我是時代力量在原鄉部落的最大資產，更是在原鄉部落擦亮時代力量的號角吹手。