高潞・以用將除名？ 律師：頂多警告處分

2019-08-08 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



時代力量立委高潞・以用上月底遭指控，其助理利用職務之便申請經濟部400萬元的補助，違反「利益迴避」原則，遭時代力量紀律委員會決議，建請黨代表大會除名。對此，高潞・以用今舉行記者會表示，她的國會辦公室即日起全面解編，計畫籌組調查小組，釐清爭議個案，至於她的去留則待黨代表大會決定。而高潞的律師林憲同則表示，高潞僅有監督責任，按照往例，頂多獲警告處分，沒有嚴重到開除黨籍、拔除不分區立委。

時代力量立委高潞．以用國會辦公室主任陳恩澤遭指控，涉嫌利用職務之便，拿經濟部400萬元補助，時力黨中央日前召開紀律委員會，高潞雖趕在期限內提出說明，但紀律委員會認定違反利益迴避原則，且高潞・以用拒絕說明案情，紀律委決議高潞・以用停權，並提報黨代表大會予以除名。

高潞・以用則在今天下午舉行記者會表示，除了向社會大眾道歉，相隔這麼久才公開說明，也強調個人自擔任立委以後，從未擔任任何協會的理監事，目前僅有公益協會、罕見疾病協會的榮譽職。她並指出，在綠能案審查的過程當中，她也沒有針對個案進行施壓跟關說，更言明，「我在這裡用生命來證明，從上任立法委員以來，為原住民族爭取的權益、福利，每一項補助，從來沒有一毛錢落進我的口袋。」

高潞・以用也在記者會中哽咽，感謝時代力量，讓她擔任不分區立委。高潞表示，她是清白的，只要身為立法委員的一天，就會在國會，為60萬原住民奮鬥，未來她個人的去留事小，但也必須說明來龍去脈。她也強調，「為了原住民族的權益跟福祉，我都會捍衛到底」。

高潞・以用也表示將組成調查小組，並認為這不是「切割」。她表示，目前辦公室所有的成員跟助理已經離職，在離職的過程當中，她會組一個調查小組，由律師，以及相關人士查清楚，到底這個情形是怎麼發生。

至於可能遞補該席立委的台大經濟系教授鄭秀玲昨日發出聲明表示，願意承擔起擔任不分區立委一職，高潞・以用說，她的去留交由黨代表大會決定，她靜待中央舉行黨代表大會，按照程序決定。

林憲同則表示，一切應該還原法制面，時代力量還沒有召開黨代表大會，高潞・以用的黨籍沒有變動，而在助理恐違反利益迴避的部分，高潞僅有監督責任，沒有達到共犯責任，黨紀會建議到黨代表會要除名，可是按照比例原則，以及過去案例，頂多就是警告處分，沒有嚴重到開除黨籍、拔除不分區立委。