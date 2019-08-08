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「開除我，門都沒有」 高潞：即刻解編國會辦公室

2019-08-08 15:14聯合報 記者陳熙文╱即時報導

時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，獲經濟部400萬元綠能...
時代力量立委高潞・以用的國會辦公室助理，涉嫌利用職務之便，獲經濟部400萬元綠能補助案。 圖／聯合報系資料照片
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時代力量立委高潞・以用上月底遭指控，其助理利用職務之便申請經濟部400萬元的補助，違反「利益迴避」原則，遭時代力量紀律委員會決議，建請黨代表大會除名。在黨代表大會尚未舉行之際，預計遞補該席立委的台大經濟系教授鄭秀玲昨日發出聲明表示，願意承擔起擔任不分區立委一職。而高潞・以用則在今天下午發出採訪通知，表示其國會辦公室即刻解編，並與外界說明。

時代力量立委高潞．以用國會辦公室主任陳恩澤遭指控，涉嫌利用職務之便，拿經濟部400萬元補助，時力黨中央日前召開紀律委員會，高潞雖趕在期限內提出說明，但紀律委員會認定違反利益迴避原則，且高潞・以用拒絕說明案情，紀律委決議高潞・以用停權，並提報黨代表大會予以除名。

預計遞補該席立委的台大經濟系教授鄭秀玲昨日發出聲明表示，願意承擔起擔任不分區立委一職。鄭秀玲表示，三年前，在接連投入反媒體壟斷及反服貿等公民運動後，曾付出心血促成時代力量黨團的成立，參與立院的立法和監督，以制衡兩大黨。如今，在過去心血與努力成果，正面臨著巨大挑戰的時刻，她依然願意秉持初衷、不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量，加入一點永續的柴火。

而高潞・以用則在今天下午發出記者會通知，國會辦公室即刻解編，並與外界說明。

時代力量高潞
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