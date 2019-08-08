八八追思祈福 藍綠大咖南下 但大多王不見王

2019-08-08 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



十年前的8月8日，莫拉克颱風帶來的大雨重創南台灣，造成非常嚴重的傷亡，全國不分藍綠全力救援災民、協助災區重建；十年後的今天8月8日，不分藍綠都到南台灣感恩、祈福，但是除了藍營的前總統馬英九、國民黨主席吳敦義和高雄市長韓國瑜晚間同聚杉林大愛園區的感恩晚會，「大咖」幾乎各走各的，王不見王。

今天總統蔡英文出席了「莫拉克風災十周年紀念特展發表會」，也視察莫拉克風災吾拉魯滋部落重建狀況，訪視了卡比亞安文化健康站，這都在屏東，綠營執政的縣市，下午3時20分到高雄市轄區，前往茂林區視察莫拉克風災茂林區重建情形和萬山部落文化健康站。茂林區和甲仙小林、杉林大愛園區在不同的山林中，從美濃往茂林和往杉林、甲仙的道路不同。

八八風災發生當年，沒有一官半職的行政院副院長陳其邁帶著物資，深入災區救援受災居民，他今天也參加相關活動，上午在高雄市區的科工館參加「希望、未來-莫拉克風災紀念館」開幕儀式，下午出席小林村莫拉克重建十周年「一起回家，好嗎？」紀念活動。高雄市長韓國瑜也參加科工館的莫拉克風災10周年防災工作成果展，頒發感謝狀給高雄市積極推動防災工作的16家防災企業和高雄市第1屆103名防災士證書，但這是下午的行程，韓國瑜與陳其邁錯開了。

陳其邁下午參加的小林村紀念活動與馬英九相同，只是兩人到場時間不一樣。陳其邁結束小林村的活動之後如要回高雄市區，會經過杉林區，他並沒有參加高雄市政府在大愛園區主辦的感恩晚會。

立法院前院長王金平十年前在八八風災時也投入救災，他今天到妙崇寺祈福，但這間妙崇寺位在前鎮區，不是八八風災時也有受損的山區妙崇寺。王下午北部另有重要行程，無法參加大愛園區的感恩晚會，即不會和馬、吳、韓見面。

莫拉克十周年，以最多時間陪小林村民和當年很多受災民眾度過這一天的是夠馬英九，他下午出席甲仙五里埔小林社區的音樂會，隨後到小林村紀念公園追思獻花，再到杉林大愛園區參加感恩晚會，晚上還夜宿日光小林永久屋，與遷居永久的居民度過這一晚。

高雄市長韓國瑜下午頒獎感謝積極推動防災工作的企業和和頒發防災士證書之後，趕到杉林大愛園區參加感恩晚會，與馬、吳及園區居民同場祈福追思，晚間再回市區繼續其他既定行程。